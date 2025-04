Esta fue la dura advertencia que Yina Calderón le hizo a Norma Nivia tras el polémico cine en La Casa de los Famosos

El 1 de abril, durante la gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2025, los participantes fueron testigos de la segunda función de cine.

En esta ocasión, el 'jefe' preparó dos funciones que se titularon "donde hubo fuego" y "cenizas quedan". En cada una de ellas se filtraron conversaciones muy polémicas y, por lo tanto, se generaron confrontaciones muy picantes entre algunos de los famosos.

Y es que, en uno de los clips que se mostraron en el cine, Norma Nivia apareció diciéndole a Melissa Gate que continuara burlándose de la cola de Yina Calderón. En consecuencia, la DJ y empresaria quedó en shock y manifestó que le parecía muy grave utilizar el físico para emitir críticas.

"Está muy mal que te metas con eso y siento que eso fue lo más pasado de toda esta película. Eso ya son defectos y yo nunca me he metido con tu cuerpo", afirmó Yina Calderón apenas se terminó de presentar el cine.

Además, posteriormente, en diálogo con Lady Tabares, Karina García y 'La Toxi Costeña', la DJ y empresaria se quebró y, en medio de lágrimas, reconoció que ese comentario la había afectado.

"Yo no puedo pasar lo de Norma porque es realmente lo que ella siente de mí. Ese tipo de cosas no se hablan porque una disculpa no va a salir del corazón, sino que es algo que ella ya piensa", precisó.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que, más adelante, cuando Norma Nivia ya se encontraba en la habitación del liderazgo junto a Mateo, Yina Calderón fue a buscarla directamente y le realizó una contundente advertencia.

En video: esta fue la advertencia que Yina Calderón le realizó a Norma Nivia tras el polémico cine en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Yina Calderón abrió la habitación del líder y trató a Norma de 'bruja'. Por lo tanto, Karina García y 'La Toxi Costeña' tuvieron que intervenir para llevársela de ese lugar.

"Ahora empezamos la guerra, yo no me voy a quedar con esta. Bruja, le voy a hacer la vida imposible", inició gritando Yina Calderón.

"Bruja, bruja, y yo pensando que la mala era Melissa", añadió.

¿Qué dijo Norma Nivia luego de la revelación de su comentario sobre Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Luego de que la gala se terminó, Norma Nivia llegó a la habitación del líder y le habló directamente a las cámaras. En esta oportunidad, la actriz reconoció que había estado muy mal su comentario y pidió perdón.

"Lo único que vi, me hizo sentir mal y me hace arrepentir, es lo de Yina. Quiero ofrecer una disculpa pública", dijo Norma Nivia frente a las cámaras.

"Me hace sentir muy mal haberlo dicho. Melissa estaba llorando, yo la quería hacer reír y le di esa idea, pero estuvo horrible", concluyó.

¿Qué continuará pasando en La Casa de los Famosos Colombia tras este segundo cine? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.