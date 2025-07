Participante de La Casa de los Famosos Colombia gana disco de oro y diamante

Los internautas han manifestado su interés por seguir conociendo detalles sobre la vida de algunos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025. De esta manera, Cindy Ávila sorprendió a sus seguidores al anunciar una gran novedad para su carrera artística.

En las horas más recientes, la mujer sorprendió a sus seguidores al compartir, por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, las imágenes oficiales de los nuevos discos de oro y diamante por su sencillo ‘Macta llega’. La canción, lanzada en el año 2019, se ha convertido en una de las más populares en redes sociales por lo que cientos de internautas han utilizado la melodía para realizar videos.

La mujer compartió este gran logro en sus redes sociales al manifestar que no imaginó el gran alcance que su canción obtuvo en estas. Así mismo, agradeció el apoyo que su amplia fanaticada le ha brindado antes y después de su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

Cuando hice la canción no me imaginé llegar tan lejos… hoy recibo mi disco de oro en Perú y mi disco de diamante acá en Colombia. Me siento muy feliz porque ‘Macta’ ha sido mi mayor bendición, mi proyecto de vida con el cual sostengo a mi familia y a mis hijos, manifestó.