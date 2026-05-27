Participantes tomaron decisión impensada y de ÚLTIMA HORA en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿qué pasó?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 está llegando a su fin y los participantes se encuentran realizando sus campañas para convencer a los televidentes de votar por ellos.

El lunes se llevó a cabo el ingreso de los 'jefes de campaña' y Alexa Torrex no eligió a Tebi Bernal, sino que a Alejandro Estrada.

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Esa decisión generó caos debido a que Tebi Bernal, que ha tenido un vínculo sentimental con Alexa, se molestó, manifestó que ella faltó a su palabra e, incluso, llegó a pensar que Alejandro puso los 400 millones de pesos por encima de la amistad.

Sin embargo, los tres participantes se reunieron en las últimas horas, lograron aclarar sus diferencias y anunciaron una decisión de último momento. ¿Cuál fue?

Tebi Bernal y Alejandro Estrada se aliarán en la final de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

En las últimas horas, Tebi Bernal se reunió en el comedor con Alejandro Estrada, Sofía Jaramillo y Alexa Torrex para dejar claro que su amistad sigue fuerte y pedirles a sus seguidores que voten por el actor para asegurar el triunfo.

"Vamos a enfocar toda la fuerza en que Alejo gane. Es una ventaja haber llegado los dos juntos acá y se pueden unir fuerzas de ambos para que no se dividan las personas que van a estar votando", afirmó Tebi.

"Creería que llegar a los cuatro ya es una ganancia. Tuvimos prejuicios por lado y lado, creo que más míos, pero yo estoy demasiado agradecido con ustedes por traerme hasta aquí y eso significa una victoria. Nunca nos movió un interés a conveniencia y, en realidad, después de que revisamos todo, fue una montaña de malos entendidos. ¿Cómo ganamos los tres? Haciendo que uno llegue", añadió.

¿Cuándo es la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

El ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos se conocerá el próximo viernes 29 de mayo de 2026.

La gala, como ya es habitual, iniciará después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche y se podrá seguir por la App y la señal principal del Canal RCN.