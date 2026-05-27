¡Sigue cayendo! El precio del dólar tuvo cambio notable y fundamental en el cierre de hoy 27 de mayo de 2026

El precio del dólar en Colombia amaneció este 27 de mayo de 2026 con una tasa de apertura de 3.656,00 pesos.

Además, la gráfica del Banco de la República determinó que a lo largo de la jornada fue descendiendo y, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 27 de mayo de 2026

El Banco de la República de Colombia informó en su página web que el dólar cerró este 27 de mayo de 2026 exactamente en 3.626,00 pesos.

Eso significa que continuó alejándose de la barrera de los 3.700 pesos y, en comparación con la tasa de apertura, tuvo un descenso significativo de 30 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria también ha precisado que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.631,683 pesos.

Precio del dólar en Colombia: estas son las tasas de compra y venta en las casas de cambio

A partir de los precios reportados tras la apertura y el precio del dólar, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, han estipulado las siguientes tarifas: