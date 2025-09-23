¿Arma de doble filo?: cocineros enfrentan sus ventajas en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se encuentran a punto de finalizar un ciclo más en la competencia por lo que todas las celebridades han manifestado sentir incertidumbre ante las ventajas y desventajas que algunos poseen.

Por esto, los chefs explicaron que nada de lo que ocurra, en medio del juego, está escrito, pues algunos ases bajo la manga pueden jugar en contra del desarrollo natural del juego.

Ventajas y desventajas en MasterChef Celebrity

Un nuevo reto por equipos inició y todas las celebridades expresaron su preocupación por no saber cuáles eran los nuevos desafíos a los que se iban a enfrentar una vez más. Por esto, todos tuvieron que enfrentarse para poder tener el beneficio de elegir los equipos a los que iban a pertenecer una vez más.

No obstante, un hecho insólito ocurrió ya que Violeta y Michelle manifestaron que no podían trabajar juntas, pues, por cuestiones del azar, ambas mujeres quedaron seleccionadas para trabajar en el mismo equipo. Cabe recalcar que cada una de ellas posee una ventaja en la competencia por lo que, según sus comentarios, no era oportuno que compartieran el mismo grupo de trabajo.

Por su parte, la actriz Carolina Sabino, quien obtuvo una desventaja durante el último reto individual, generó zozobra ya que varios de sus compañeros expresaron su intención por no trabajar con la mujer ya que iban a tener una menor puntuación. Así mismo, Michelle fundamentó su opinión ya que expresó que Sabino era una mujer “mandona” por lo que no tenía intenciones de compartir el reto con ella.

Finalmente, los equipos se conformaron de la siguiente manera: el equipo naranja está conformado por Ricardo, Violeta y Patty. El equipo azul está conformado por Michelle, Carolina y Pichingo mientras que el equipo verde quedó conformado por David, Alejandra y Nicolás.

Carolina Sabino se lleva una desventaja en MasterChef

Por otro lado, la actriz manifestó su gran asombro ya que se llevó la desventaja del último reto individual, pues los jueces explicaron que sus plátanos habían quedado crudos, sumado al delantal negro que ya llevaba puesto.

Por supuesto, su reacción no se hizo esperar ya que la mujer refutó que no comprendía bien las razones, pues explicó que el mayor error de otro de sus compañeros había sido dejar un fragmento de plástico en su proteína.