Este es el destino que está cambiando la forma de viajar en el mundo

En un mundo donde los viajeros y turistas buscan experiencias con significado, algunos destinos destacan no solo por sus paisajes, sino por la forma en que el turismo se integra con la vida de sus habitantes y la biodiversidad.

Por esto, Costa Rica ha construido un modelo que conecta desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y bienestar social.

¿Por qué visitar Costa Rica? Estos son datos curiosos

25,5 % del territorio protegido: más de una cuarta parte del país está bajo algún tipo de conservación ambiental.

99 % de energía renovable: casi toda la electricidad proviene de fuentes limpias.

80 % de las empresas turísticas son pymes y mipymes: los beneficios del turismo se distribuyen en comunidades locales.

Más de 130 empresas certificadas con CST: garantía de sostenibilidad y calidad en la industria.

13 playas con infraestructura adaptada: el turismo inclusivo es una prioridad.

Incremento de turistas colombianos: entre enero y julio de 2025 ingresaron 18.851, un 7,9 % más que el año anterior.

¿Qué experiencias se pueden disfrutar en Costa Rica?

La filosofía local, conocida como “Pura Vida”, guía la oferta turística: vivir en equilibrio con la naturaleza, disfrutar con calma y priorizar la salud física y mental.

Esto se traduce en experiencias como yoga en el bosque, meditaciones con cantos, caminatas conscientes, baños en aguas termales, gastronomía saludable y actividades al aire libre.

Foto: Instituto Costarricense de Turismo

En este sentido, más que un viaje, los visitantes participan en un modelo que combina bienestar, inclusión social y conservación. Desde terapias alternativas hasta prácticas de meditación, cada actividad busca conectar al turista con el entorno y con su propio equilibrio.

El turismo es uno de sus pilares económicos

Hablando del impacto en la economía, según datos del Banco Central de Costa Rica, en 2024, el ingreso por turismo alcanzó US$ 5434 millones, un récord histórico, mientras que el empleo en el sector creció a 183.016 personas, sumando 19.767 nuevos puestos frente al año anterior.

Es así como la combinación de políticas públicas, sostenibilidad y enfoque social ha consolidado un modelo donde la actividad turística se convierte en motor de transformación.

Finalmente, visitar este país no es solo recorrer paisajes o disfrutar de playas y montañas. Es formar parte de un sistema donde todo tiene un impacto positivo en la economía, en el medioambiente y en la vida de las personas.