Grupo Putumayo celebra 40 años con concierto en Bogotá: fecha y lanzamiento

El Grupo Putumayo presenta el concierto de lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico titulado “Chakiñan”

Grupo Putumayo
Foto: IG Grupo Putumayo

septiembre 22 de 2025
09:47 p. m.
El próximo sábado 27 de septiembre a las 6:00 p.m., el Teatro El Ensueño de Bogotá será el escenario del concierto de lanzamiento de “Chakiñan”, el más reciente álbum del Grupo Putumayo, una de las agrupaciones más representativas de la música de raíz en Colombia.

Música de raíz en Colombia se celebrará en Bogotá

El título del disco, “Chakiñan”, proviene del kichwa y significa “camino ancestral”.

Este concepto guía un trabajo musical que integra sonoridades andino-amazónicas con propuestas contemporáneas, en un diálogo artístico que conecta tradición, memoria y modernidad.

La puesta en escena contará con siete músicos en vivo, el uso de instrumentos tradicionales, narraciones, proyecciones audiovisuales y un montaje técnico de alto nivel.

Se trata de un espectáculo diseñado para celebrar la vida, los territorios y las memorias del suroccidente colombiano, convirtiéndose en un homenaje y a la vez en un acto de resistencia sonora.

La trayectoria del Grupo Putumayo

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Grupo Putumayo reafirma su compromiso con la circulación y la valoración de las músicas de raíz, acercando al público capitalino a expresiones culturales con profundo contenido simbólico y pedagógico.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha recibido importantes reconocimientos internacionales y nacionales, entre ellos el World Music Trophy en Las Vegas (2017), el Festival de la Canción de California (2020), el Festival del Video Hispano en 2021 con su pieza “Camino hacia la luna”, así como la Nota de Estilo del Concejo de Bogotá en 2024 y el premio Nuevas Voces del Bicentenario otorgado por el Ministerio de Cultura.

Este evento tiene como propósito acercar al público capitalino a las músicas de raíz y aportar al fortalecimiento de la circulación de expresiones artísticas con profundo contenido cultural, simbólico y pedagógico.

Las entradas para el concierto de lanzamiento de “Chakiñan” ya están disponibles a través de TuBoleta, donde el público podrá adquirirlas en diferentes localidades.

