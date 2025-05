Andrés Altafulla y La Jesuu en la mira de sus compañeros: ¿qué desató la polémica?

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por una semana llena de nuevos giros inesperados. Ante la novedad de que habrá dos eliminados, algunas celebridades aprovecharon para sincerarse y exponer sus puntos de vista.

El ‘Jefe’ habilitó nuevamente el espacio, en medio de la terraza, para que se pudiera realizar la actividad del brunch. Bajo la dirección de Emiro, quien es el actual líder, los participantes en la placa de nominación respondieron algunas preguntas polémicas.

De esta manera, Camilo Trujillo decidió referirse a sus compañeros, que ingresaron después de que la competencia iniciara formalmente, ya que manifestó que, dentro de sus preferencias, anhela que el reality lo gane una persona que ha estado desde el inicio del juego.

Por su parte, la Toxi Costeña recalcó su posición ante el cuestionamiento ya que refutó que no es justo que una persona, que duró menos tiempo en el juego, saque a los que están desde el inicio.

Finalmente, Yina Calderón también afirmó que no cree que deban llegar a la final los compañeros que ingresaron después. Exaltó que ninguno de ellos “genera contenido” para la competencia.

Ante las opiniones divididas, Altafulla y La Jesuu tomaron la palabra para manifestar que, aunque respetan las opiniones de sus compañeros, consideran que sí es justo que puedan llegar a la final ya que también han aportado contenido de valor al programa.

A mí me parece que sí somos merecedores y sí es justo porque, por lo menos, yo no llegué tarde por decisión mía sino del Jefe. Es el juego, el Jefe decide y yo hubiese querido estar desde el principio y no hubiera venido si pienso que no voy a ganar, finalizó Altafulla.