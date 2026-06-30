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¿Cómo reservar el nombre de usuario en WhatsApp? Datos clave de la actualización

Ya no será necesario dar el número de celular para estar en contacto con otro usuario en la plataforma.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

junio 30 de 2026
06:35 a. m.
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WhatsApp, una de las redes sociales más importantes del mundo, anunció cambios en las últimas horas.

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La agencia Branch reveló en mayo que en Colombia la plataforma más usada es WhatsApp con un 34.5 %, superando a TikTok (19.8 %), Facebook (17.6 %), Instagram (17.1 %) y X (2.3 %).

¿Cuántas personas usan WhatsApp en Colombia?

En medio de las actualizaciones, la red social que hace parte de Meta anunció que se dejará de exigir el número de teléfono para ponerse en contacto con otros usuarios.

WhatsApp señaló que los usuarios, a veces, no están listos para darle el número a otras personas. Por eso, reveló que desde esta semana se podrá reservar un nombre de usuario para usarlo cuando la nueva función esté lista.

Teniendo en cuenta los millones de usuarios que tiene la plataforma, habrá nombres idénticos. Entonces, la idea es que los primeros puedan guardar su seudónimo y así no tener que cambiarlo en el futuro.

Ya no será necesario dar el número

“Elegir un nombre de usuario debería ser algo único que solo conozcan las personas a las que quieras contactar”, precisó la app al mencionar que cuenta con un generador de seudónimos.

De igual forma, la actualización también cobija a los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones. WhatsApp también habilitó que tengan la chance de reservar el nombre de usuario que tienen en Instagram o Facebook, las otras plataformas que hacen parte de Meta (aparte de Threads).

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La compañía enfatizó que este cambio tiene como principal alcance fortalecer la privacidad y, de cierta forma, ser una representación de la vida real. Para contactar a alguien, uno recurre al nombre y no a números; entonces, este tipo de comunicación se verá reflejado en el entorno digital.

El seudónimo no es el único paso para cuidar la identidad, dado que irá acompañado de una clave de nombre que otros deberán conocer para enviar mensajes. La función será opcional.

Si una persona desea apartar su nombre de usuario, deberá tener WhatsApp actualizado. En la ventana de Ajustes, toca ir a Cuenta y en nombre de usuario se podrá realizar el proceso.

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