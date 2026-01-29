Caos en La Casa de los Famosos Colombia: así fue el contundente enfrentamiento entre dos jugadores

La Casa de los Famosos Colombia le dio la bienvenida a más de 20 famosos, quienes ya cumplieron su tercera semana en juego. No obstante, los problemas convivenciales no se han hecho esperar ya que el ‘Jefe’ ha decidido implementar la estrategia de crear un villano semanal, quien posee el poder del sabotaje.

En este caso, el primer famoso seleccionado para esta función fue el presentador Juanda Caribe, quien todos los días ha tenido que cumplir distintas tareas para desestabilizar a sus demás compañeros.

¿Cuál fue el enfrentamiento en La Casa de los Famosos?

El ambiente en la casa más famosa del país ha quedado paralizado tras la más reciente jornada de nominación, pues la placa quedó conformada por un amplio número de participantes, quienes manifestaron su inconformidad e incertidumbre por los resultados obtenidos.

Así mismo, los más recientes sabotajes han generado gran malestar entre todos los habitantes ya que Juanda no solo desorganizó todo el lugar, sino que cambió el orden de la sal, el azúcar, entre otros ingredientes que jugaron malas pasadas a la hora de cocinar.

En una nueva ocasión, Jay Torres y Eidevin protagonizaron un contundente enfrentamiento ya que ambos participantes tuvieron una seria discusión al lanzarse distintos elementos de la cocina. Ante la evidente situación, varios jugadores intervinieron entre los dos hombres para separarlos y evitar que dicho enfrentamiento pudiera pasar a algún contacto físico sancionable por el ‘Jefe’.

Sin embargo, la discusión avanzó por lo que ambos hombres se dirigieron hacia el baño, lugar en el que se encontraba Manuela Gómez, para continuar la polémica. Ante la presencia de los demás expectantes, el momento más álgido de la confrontación terminó en una inesperada sorpresa a Manuela, quien en dicho instante fue sorprendida al entonarse una canción de cumpleaños en su honor.

Celebración de cumpleaños de Manuela Gómez

Así mismo, la mujer tuvo la oportunidad de ser festejada por todos sus compañeros en honor a su fecha especial. Fue así como todos celebraron con sombreros, una torta y otros presentes que le hicieron llegar a la creadora de contenido a la casa más famosa del país.