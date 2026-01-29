Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Miles de seguidores de Yeison Jiménez cuentan las horas para el concierto tipo homenaje que se realizará este sábado 31 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. El evento, que originalmente estaba programado como una presentación más dentro de la exitosa carrera del cantante, tomó un significado completamente distinto tras el fallecimiento del artista el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo, una noticia que sacudió profundamente a la música popular colombiana.

La expectativa alrededor del espectáculo es enorme. No solo por lo que representará emocionalmente para sus fanáticos, sino también por la incertidumbre sobre los artistas invitados que acompañarán la noche. El Campín, uno de los escenarios más emblemáticos del país, se prepara para recibir a miles de personas que buscarán rendir tributo a un intérprete que dejó huella con su voz, sus letras y su cercanía con el público.

Un concierto que pasó de show a homenaje

Tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez, surgieron dudas sobre el futuro del concierto, ya que el artista tenía una fecha confirmada y una alta cantidad de boletas vendidas. Sin embargo, la empresa organizadora optó por no cancelar el evento y decidió transformarlo en un homenaje póstumo, respetando el compromiso con los asistentes y honrando el legado del cantante.

La decisión fue bien recibida por los seguidores, quienes consideran que el escenario capitalino es el lugar ideal para despedir simbólicamente a uno de los máximos exponentes del género en los últimos años. El concierto promete ser un recorrido por su carrera, sus canciones más emblemáticas y los momentos que lo llevaron a consolidarse como una figura querida y respetada en todo el país.

Expectativa total por los artistas invitados

Desde el anuncio del homenaje, las especulaciones sobre los artistas que participarán no se han hecho esperar. En un primer momento se habló de la posible presencia de Pipe Bueno y Jhonny Rivera, dos nombres cercanos al universo de la música popular. No obstante, ambos artistas tienen compromisos previamente adquiridos para esa misma fecha, por lo que su participación quedó descartada.

La organización ha dejado entrever otros nombres que han elevado la expectativa. Entre ellos figuran Natalia Jiménez, reconocida cantante española y Luis Alfonso, uno de los artistas más representativos del género en la actualidad. A estos se sumarían, según reveló Pulzo: Marbelle, Pasabordo, Álex Campos y Nelson Velásquez, conformando un cartel diverso y cargado de emotividad.

Además, no se descarta la presencia de figuras internacionales, lo que convertiría el homenaje en un evento de alcance mayor. Mientras se espera la confirmación oficial del listado definitivo, los fanáticos se preparan para una noche que promete ser histórica, cargada de recuerdos, música y un sentido adiós a Yeison Jiménez, cuyo legado seguirá vivo en cada canción.