“El problema es la falta de implementación”: Nobel de economía sobre la situación de Colombia

El premio Nobel de Economía James Robinson, reconocido autor del libro ¿Por qué fracasan los países?, ofreció un análisis crítico sobre la situación que enfrenta Colombia durante su participación en el Foro Económico Internacional de la CAF en Ciudad de Panamá.

En conversación con Noticias RCN y La República, el académico, considerado un "colombianólogo” por su profundo conocimiento del país, abordó desde el actual gobierno hasta los desafíos estructurales que enfrenta la nación.

“No veo un deterioro serio en las instituciones (…) el presidente Petro no está volviendo a competir, no intentó cambiar la constitución como lo intentó el presidente Uribe para quedarse en el poder", señalando como positivo que habrá elecciones donde "los votantes colombianos podrán decidir y evaluar el registro del gobierno".

Sin embargo, Robinson identificó un problema transversal que afecta tanto a gobiernos de derecha como de izquierda: “El gobierno no tiene concepto de implementación”. Esta deficiencia, según el Nobel, se evidencia en múltiples áreas, desde la reforma agraria hasta el proceso de paz. Incluso, explicó por qué este último ejemplifica esta problemática.

“El acuerdo de paz con las Farc fue algo increíble, pero nunca pasó a la siguiente etapa, ¿por qué? Porque el gobierno no podía implementar lo que quería implementar la paz territorial, porque nunca hubo un verdadero cambio en el equilibrio y ahora, El clan del golfo tiene tanta gente como lo tuvo las Farc, entonces el problema fundamental nunca se resolvió, como que, bien, las Farc se desmovilizaron, grandioso, ya no están aterrorizando, secuestrando, asesinando, bien, pero hay un vacío, ¿qué llena ese vacío? El clan del golfo llenó ese vacío, el estado tuvo que haber llenado ese vacío y el estado no llenó el vacío porque el proceso de paz no se implementó apropiadamente, entonces siempre son oportunidades desaprovechadas”, añadió.

Colombia debería invertir en su infraestructura vial: nobel de economía

Cuando se le preguntó qué institución cambiaría en Colombia, Robinson sorprendió con una respuesta concreta: la infraestructura vial.

“Creo que sería muy positivo si Colombia tuviera vías apropiadas. Acabo de conducir de Honda el fin de semana, me tomó 7 horas conducir de Honda a Bogotá, 130 kilómetros. La carretera es como si hubiese sido una carretera de mulas. Las carreteras son terribles. ¿Cómo es que hay una capital departamental como Quibdó que no tiene vías para Quibdó? Esto es indignación en un país tan sofisticado y desarrollado como Colombia. Y quizá si construyen carreteras, Colombia podrá unirse, la gente podrá viajar, hablar entre sí. Yo estuve en una conferencia con la autoridad de Nariño. Le tomó 3 días ir desde la municipalidad hasta Honda, 3 días, 7 horas hasta Pasto, Pasto-Medellín, Medellín-Honda. Es ridículo”, agregó.