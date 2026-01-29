CANAL RCN
Tendencias

Georgy Parra, famoso productor, revela fragmento de canción inédita de Yeison Jiménez

El famoso productor compartió en redes un fragmento de la inédita canción que el caldense grabó antes de su accidente.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 29 de 2026
03:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El país sigue consternado ante el fatal accidente que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez y sus cinco compañeros de trabajo, pues, tras 19 días del fatídico hecho, las autoridades aeronáuticas ya emitieron un informe preliminar en donde se indaga sobre los elementos de la colisión tras el despegue de la aeronave.

Por supuesto, la industria musical y del entretenimiento se han enfocado en hacer homenajes en honor al caldense, quien se convirtió en el referente de la música regional nacional más importante de los últimos años.

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo
RELACIONADO

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo

Georgy Parra revela canción inédita de Yeison Jiménez

No cabe duda de que Yeison dejó un amplio repertorio de éxitos que trascendieron y que hoy siguen más vigentes que nunca en el mundo. Por esto, Georgy Parra, famoso productor musical y quien también trabajó en varias ocasiones de la mano del caldense, se tomó sus redes sociales para compartir un pequeño fragmento de una canción inédita que, según su relato, estaba trabajándose.

Así mismo, aprovechó para agradecer por los mensajes que recibió de solidaridad ante el fallecimiento del artista, quien trabajó de su mano en una importante cantidad de canciones y colaboraciones.

El nuevo homenaje para Jiménez, que será el próximo 31 de enero en el estadio El Campín, también fue tema de conversación para el empresario ya que hizo una especial petición para que la canción inédita, llamada ‘Dime que sí’, pueda ser disfrutada por todos los asistentes al concierto.

“No tengo mucha injerencia, pero me encantaría mucho que en ese Campín estallemos la canción ‘Dime que sí’”, manifestó el hombre.

Pese a que el empresario se disculpó con el equipo de trabajo de Yeison y su conglomerado discográfico con el que trabajaba, Georgy manifestó su intención de compartir un adelanto más completo de la canción.

Finalmente, hizo una invitación a todos los fanáticos del intérprete de 'Ya no mi amor' para encontrarse el próximo sábado 31 de enero, pues este sería un homenaje hacia el cantante para cumplir su última promesa en vida.

Preocupación entre los seguidores de Luis Alfonso: el cantante resultó en el hospital
RELACIONADO

Preocupación entre los seguidores de Luis Alfonso: el cantante resultó en el hospital

Invitados al concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

El show central del evento estará a cargo de la banda del artista, con una puesta en escena previamente adelantada por su equipo de trabajo y con artistas invitados ya confirmados de primer nivel.

Hasta el momento, se conoce que una de las artistas internacionales invitadas corresponde a la cantante Natalia Jiménez por lo que se espera que, en las próximas horas, se puedan conocer mayores detalles sobre los demás cantantes en lista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo

Artistas

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Artistas

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

Otras Noticias

Ciberseguridad

¡Pilas! El peligroso mensaje sobre las elecciones de marzo que no debe abrir

¡No caiga! Este es el mensaje de texto que está llegando a miles de colombianos usando como pretexto las elecciones 2026.

Accidente aéreo

Los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo fueron extraídos y trasladados a Cúcuta: Medicina Legal

Cinco equipos forenses y apoyo especializado de varias ciudades del país fueron activados para atender la emergencia.

Gaza

Trump señaló que Hamás estaría a punto de entregar sus armas: segunda fase del plan de paz para Gaza se acerca

Luis Díaz

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió