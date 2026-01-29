Georgy Parra, famoso productor, revela fragmento de canción inédita de Yeison Jiménez

El país sigue consternado ante el fatal accidente que acabó con la vida del cantante Yeison Jiménez y sus cinco compañeros de trabajo, pues, tras 19 días del fatídico hecho, las autoridades aeronáuticas ya emitieron un informe preliminar en donde se indaga sobre los elementos de la colisión tras el despegue de la aeronave.

Por supuesto, la industria musical y del entretenimiento se han enfocado en hacer homenajes en honor al caldense, quien se convirtió en el referente de la música regional nacional más importante de los últimos años.

Georgy Parra revela canción inédita de Yeison Jiménez

No cabe duda de que Yeison dejó un amplio repertorio de éxitos que trascendieron y que hoy siguen más vigentes que nunca en el mundo. Por esto, Georgy Parra, famoso productor musical y quien también trabajó en varias ocasiones de la mano del caldense, se tomó sus redes sociales para compartir un pequeño fragmento de una canción inédita que, según su relato, estaba trabajándose.

Así mismo, aprovechó para agradecer por los mensajes que recibió de solidaridad ante el fallecimiento del artista, quien trabajó de su mano en una importante cantidad de canciones y colaboraciones.

El nuevo homenaje para Jiménez, que será el próximo 31 de enero en el estadio El Campín, también fue tema de conversación para el empresario ya que hizo una especial petición para que la canción inédita, llamada ‘Dime que sí’, pueda ser disfrutada por todos los asistentes al concierto.

“No tengo mucha injerencia, pero me encantaría mucho que en ese Campín estallemos la canción ‘Dime que sí’”, manifestó el hombre.

Pese a que el empresario se disculpó con el equipo de trabajo de Yeison y su conglomerado discográfico con el que trabajaba, Georgy manifestó su intención de compartir un adelanto más completo de la canción.

Finalmente, hizo una invitación a todos los fanáticos del intérprete de 'Ya no mi amor' para encontrarse el próximo sábado 31 de enero, pues este sería un homenaje hacia el cantante para cumplir su última promesa en vida.

Invitados al concierto de Yeison Jiménez en Bogotá

El show central del evento estará a cargo de la banda del artista, con una puesta en escena previamente adelantada por su equipo de trabajo y con artistas invitados ya confirmados de primer nivel.

Hasta el momento, se conoce que una de las artistas internacionales invitadas corresponde a la cantante Natalia Jiménez por lo que se espera que, en las próximas horas, se puedan conocer mayores detalles sobre los demás cantantes en lista.