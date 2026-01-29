Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió

Desde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) han lanzado una alerta por un producto para ojos que ha sido identificado como fraudulento.

Se trata del producto REBRIGHT, promocionado como “gotas oftálmicas” para aliviar el enrojecimiento ocular y tratar patologías como glaucoma, cataratas, presbicia e hipertensión ocular, pese a no contar con registro sanitario, ni autorización para su venta en Colombia.

De acuerdo con la autoridad, este producto ha estado bajo la lupa porque no ha sido evaluado en términos de calidad, seguridad ni eficacia, a pesar de presentarse como un producto estéril y de uso terapéutico, lo que representa un riesgo directo para la salud visual de quienes lo utilizan.

Un vocero de la entidad aseguró que el hecho de sacar un producto fraudulento "puede generar consecuencias graves, desde el agravamiento de enfermedades oculares hasta infecciones que comprometan de manera permanente la visión. La salud no puede ponerse en riesgo por productos que no han sido evaluados”.

La salud se puede ver afectada y provocar infecciones oculares severas e incluso derivar en pérdida definitiva de la visión, debido a que se desconoce su composición real, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte.

Invima hizo fuerte llamado ante este medicamento fraudulento

Aunque estos productos se comcercializan por redes sociales, desde la entidad han advertido a los colombianos de no caer en estafas.

"Usan contenidos que generan falsas expectativas sobre su efectividad, lo que puede inducir a error a los consumidores", se leyó en el comunicado.