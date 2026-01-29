CANAL RCN
Deportes

Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Tras la más reciente actuación del colombiano en la Champions League, desde España se deshacen en elogios.

Luis Díaz Bayern Múnich (6)
FOTO: Bayern Múnich

Noticias RCN

enero 29 de 2026
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luis Díaz es uno de los grandes candidatos para el Balón de Oro 2026, de acuerdo a lo que se habla en la prensa española. El medio Sport de Barcelona indica que si bien Harry Kane se lleva el protagonismo en el Bayern Múnich, el colombiano es vital para el buen rendimiento del equipo.

Asistencia de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por Champions: así le fue al colombiano
RELACIONADO

Asistencia de Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich ante PSV por Champions: así le fue al colombiano

"Su trabajo es mucho más silencioso, en las sombras, pero con nivel para presentar candidatura de cara al Balón de Oro. ¿Por qué no?", indicaron, luego de su más reciente actuación en la Champions League donde logró dar una asistencia para el triunfo sobre PSV Eindhoven.

Los números que respaldan a Luis Díaz

Desde Sports consideran que las 12 asistencias que lleva el colombiano, sumadas a los 14 goles que ha marcado a lo largo de la temporada, lo dejan como uno de los jugadores con mejor rendimiento en Europa. "Una participación de gol en cada partido, sin ir más lejos".

En caso de que el Bayern continúe con su rendimiento, aseguran que el colombiano está preparado para comenzar a cosechar títulos individuales, eso sí dependiendo de cómo termine la temporada, que por ahora pinta para el título de Bundesliga sin mayores impedimentos.

¿Luis Díaz puede ser candidato al Balón de Oro?

Más allá de la apreciación de Sport, con relación al buen rendimiento de Luis Díaz a nivel de clubes, está claro que en un año de Mundial los criterios para dar un Balón de Oro cambian rotundamente, por lo que la Selección Colombia tiene que tener un buen papel en la cita orbital, si se quiere tener la posibilidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero: "Ser capitán de River es un orgullo"

James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a ser señalado por Ángel Di María: "Yo estaba feliz"

Millonarios

Millonarios ya tendría director técnico para enfrentar a Independiente Medellín: esto se conoció

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Impactante video reveló segundo a segundo el desbordamiento de una quebrada en Medellín

Las cámaras del SIATA registraron el aumento acelerado del caudal en la quebrada La Presidenta.

Invima

Alerta por producto fraudulento para los ojos en el país: Invima advirtió

De acuerdo con la entidad, este producto fue identificado como fraudulento por no contar con registro sanitario.

Viral

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo

Prosperidad Social

Prosperidad social anuncia nuevo programa que beneficiará a miles de colombianos: de esto se trata

Artistas

Murió reconocida modelo a sus 35 años