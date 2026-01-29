Luis Díaz, el "Balón de Oro en las sombras", según la prensa española

Luis Díaz es uno de los grandes candidatos para el Balón de Oro 2026, de acuerdo a lo que se habla en la prensa española. El medio Sport de Barcelona indica que si bien Harry Kane se lleva el protagonismo en el Bayern Múnich, el colombiano es vital para el buen rendimiento del equipo.

"Su trabajo es mucho más silencioso, en las sombras, pero con nivel para presentar candidatura de cara al Balón de Oro. ¿Por qué no?", indicaron, luego de su más reciente actuación en la Champions League donde logró dar una asistencia para el triunfo sobre PSV Eindhoven.

Los números que respaldan a Luis Díaz

Desde Sports consideran que las 12 asistencias que lleva el colombiano, sumadas a los 14 goles que ha marcado a lo largo de la temporada, lo dejan como uno de los jugadores con mejor rendimiento en Europa. "Una participación de gol en cada partido, sin ir más lejos".

En caso de que el Bayern continúe con su rendimiento, aseguran que el colombiano está preparado para comenzar a cosechar títulos individuales, eso sí dependiendo de cómo termine la temporada, que por ahora pinta para el título de Bundesliga sin mayores impedimentos.

¿Luis Díaz puede ser candidato al Balón de Oro?

Más allá de la apreciación de Sport, con relación al buen rendimiento de Luis Díaz a nivel de clubes, está claro que en un año de Mundial los criterios para dar un Balón de Oro cambian rotundamente, por lo que la Selección Colombia tiene que tener un buen papel en la cita orbital, si se quiere tener la posibilidad.