Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo

En redes sociales, se viralizó un video en donde se evidencia el incómodo momento que vivió Verónica Saltos, presentadora ecuatoriana, durante la emisión en vivo del programa 'Viralizados'. Allí, cuando modelaba su vestuario, terminó mostrando más de la cuenta.

Saltos, quien se dedica a hablar sobre temas relacionados al entretenimiento, siendo una exparticipante de un reality show en su país, se encontraba promocionando una nueva línea de ropa, pero tuvo este percance en vivo, el cual notó de inmediato.

Así fue el incómodo momento de Verónica Saltos

La presentadora, quien también trabaja como modelo, se paró de frente a la cámara mientras mostraba cómo le quedaba el vestido, pero hizo un movimiento que provocó que la prenda se desplazara más de lo previsto, dejando a la vista más de lo esperado.

De inmediato logró darse cuenta de lo que había sucedido, llevándose las manos al rostro mientras sus compañeros en el set hacían comentarios al respecto. Sin embargo, no tuvo más remedio que seguir adelante con su intervención, a pesar de la pena que vivió.

FOTO: Captura de pantalla - @bajolalupaEC X

Reacciones en redes sociales tras el incidente de Verónica Saltos

El video, que en redes sociales como X llegó a más de 5 millones de reproducciones, generó miles de reacciones al respecto, donde algunos comentaron que es un incidente que le puede pasar a cualquiera y que simplemente se vio una parte más de su cuerpo.

Entre tanto, otros usuarios comentaron que pudo tratarse de un gesto hecho a propósito con el objetivo de ganar relevancia en redes sociales, pero la presentadora no se ha pronunciado al respecto, más allá de su propia reacción en el momento del incidente.