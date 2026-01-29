CANAL RCN
Tendencias

Video viral: presentadora de televisión mostró más de la cuenta y su reacción lo dijo todo

La mujer vivió un momento incómodo durante un programa en vivo y en redes sociales el video se ha vuelto viral por su accidente.

Verónica Saltos presentadora ecuatoriana
FOTO: Verónica Saltos - IG

Noticias RCN

enero 29 de 2026
01:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En redes sociales, se viralizó un video en donde se evidencia el incómodo momento que vivió Verónica Saltos, presentadora ecuatoriana, durante la emisión en vivo del programa 'Viralizados'. Allí, cuando modelaba su vestuario, terminó mostrando más de la cuenta.

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín
RELACIONADO

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Saltos, quien se dedica a hablar sobre temas relacionados al entretenimiento, siendo una exparticipante de un reality show en su país, se encontraba promocionando una nueva línea de ropa, pero tuvo este percance en vivo, el cual notó de inmediato.

Así fue el incómodo momento de Verónica Saltos

La presentadora, quien también trabaja como modelo, se paró de frente a la cámara mientras mostraba cómo le quedaba el vestido, pero hizo un movimiento que provocó que la prenda se desplazara más de lo previsto, dejando a la vista más de lo esperado.

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera
RELACIONADO

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

De inmediato logró darse cuenta de lo que había sucedido, llevándose las manos al rostro mientras sus compañeros en el set hacían comentarios al respecto. Sin embargo, no tuvo más remedio que seguir adelante con su intervención, a pesar de la pena que vivió.

Verónica Saltos presentadora ecuatoriana (1)
FOTO: Captura de pantalla - @bajolalupaEC X

Reacciones en redes sociales tras el incidente de Verónica Saltos

El video, que en redes sociales como X llegó a más de 5 millones de reproducciones, generó miles de reacciones al respecto, donde algunos comentaron que es un incidente que le puede pasar a cualquiera y que simplemente se vio una parte más de su cuerpo.

Entre tanto, otros usuarios comentaron que pudo tratarse de un gesto hecho a propósito con el objetivo de ganar relevancia en redes sociales, pero la presentadora no se ha pronunciado al respecto, más allá de su propia reacción en el momento del incidente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Lista de posibles invitados al concierto homenaje de Yeison Jiménez en El Campín

Artistas

Reconocida cantante de música popular generó preocupación: su carro sufrió una falla en carretera

Artistas

Reconocido cantante preocupó al contar que sus médicos le pronosticaron pocos meses de vida

Otras Noticias

Accidente aéreo

¿Satena dejaría de operar tras el accidente aéreo en Norte de Santander?: Aerolínea aclaró varios detalles

La aerolínea respondió a la incertidumbre tras el siniestro.

Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero: "Ser capitán de River es un orgullo"

Juan Fernando Quintero le dio la victoria a River Plate con dos golazos muy aplaudidos por los hinchas.

Prosperidad Social

Prosperidad social anuncia nuevo programa que beneficiará a miles de colombianos: de esto se trata

Artistas

Murió reconocida modelo a sus 35 años

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación