Trump anuncia reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales

El presidente Donald Trump informó este jueves que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, declaró al inicio de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Aerolíneas preparan regreso a Caracas

Trump aseguró que “los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá”. La medida se produce después de que las aerolíneas comerciales interrumpieran prácticamente todos los vuelos a Caracas tras la advertencia de la FAA en noviembre de 2019, que derivó en el cierre del espacio aéreo y fue renovado en varias ocasiones.

American Airlines anunció que prepara la reanudación de sus operaciones en Venezuela, donde vuela desde 1987. “La aerolínea mantiene un estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela, a la espera de la aprobación del gobierno y de las evaluaciones de seguridad”, indicó.

Relación con el nuevo gobierno y expectativas económicas

Trump destacó que “las relaciones han sido muy sólidas, muy buenas” con el gobierno de Rodríguez y adelantó que grandes compañías petroleras ya están inspeccionando ubicaciones en Venezuela.

“Van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos”, afirmó, al señalar que el país sudamericano “va a ganar más dinero del que ha ganado nunca”. Tras la caída de Nicolás Maduro, ahora detenido en Nueva York por cargos de narcotráfico, Estados Unidos estableció un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que son transferidos al gobierno interino con monitoreo mensual.

Luego, Trump agradeció al pueblo venezolano y a su liderazgo: “Quiero agradecer a todo el pueblo de Venezuela por lo que pasaron, ya saben, y quiero agradecer al liderazgo porque, realmente, están haciendo un buen trabajo”.