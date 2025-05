Melissa Gate se cansó de Karina y estalló de manera certera en su contra en la Casa de los Famosos

Luego del miércoles de nominación, donde siete participantes quedaron en placa, estos mismos se enfrentaron este jueves en el tradicional robo de salvación.

No obstante, durante la actividad de este jueves, varios participantes tuvieron algunas confrontaciones que incluso llevaron a algunos a perder la calma.

Este fue el caso de Melissa Gate, quien en esta oportunidad se vio envuelta en una fuerte discusión con Karina García.

Melissa estalló contra Karina en la Casa de los Famosos

Todo se dio luego de la prueba de robo de salvación. Allí, Karina se encontraba discutiendo con Mateo Peluche. Sin embargo, en el fondo de la discusión se pudo oír el grito de Melissa donde acusaba a Karina de haber hecho 'bulliying' a Norma y Peluche.

Sin embargo, al confrontarla, Karina negó todo asegurando que de parte de ella nunca hubo eso.

Ante esto, Melissa estalló y arremetió: "No mientas, no digas mentiras. Mentirosa, estoy harta de tus mentiras y que después te hagas la huevona", dijo.

"Ubícate, me parece increíble lo descarada que eres. Ya todos quieren en tu contra, pero porque te lo has ganado".

Karina en modo de defensa le pidió a Melissa que no se metiera con ella, pues "no le ha hecho nada".

Melissa volvió a arremeter sacando cosas del pasado en la casa. "Si me has hecho. Dijiste que había hablado mal de Norma y gracias a ti me insultaron", concluyó.

