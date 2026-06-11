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¿Quiere aprender a crear su propia app digital? Abren 10.000 cupos gratuitos en Colombia

Dos clases virtuales mostrarán cómo transformar una idea en una primera versión. Descubra cómo inscribirse.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

noviembre 06 de 2026
08:34 a. m.
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Tener una idea para una aplicación y desconocer cómo programarla ya no son obstáculos inseparables. Una convocatoria dirigida a 10.000 personas en Colombia ofrecerá formación gratuita para explorar cómo la inteligencia artificial puede apoyar ese proceso y qué decisiones siguen dependiendo del usuario.

Las jornadas, organizadas por la academia tecnológica Henry, se realizarán el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Cada encuentro durará 45 minutos y comenzará a las 7:00 p. m., hora colombiana.

¿Qué se podrá aprender durante las clases?

El recorrido comenzará con una tarea previa a cualquier desarrollo: identificar un problema concreto. Los asistentes trabajarán en definir quién utilizaría su aplicación y qué funciones necesitaría para resultar útil. Con esas respuestas elaborarán una descripción breve del producto.

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La segunda jornada mostrará cómo utilizar un agente de inteligencia artificial para construir una versión de prueba, con pantallas, información y reglas de funcionamiento. Además, también se abordará cómo formular instrucciones, revisar resultados e identificar errores.

“La IA ejecuta, pero la persona decide qué construir, revisa y corrige”, explica Federico Hernández, cofundador de Henry.

Las sesiones estarán a cargo de Verónica Vargas, líder de producto en Laburen y profesora de gestión de productos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La actividad es introductoria y asistir no garantiza terminar con una aplicación totalmente lista.

¿Quiénes pueden inscribirse y qué necesitan?

Aunque la convocatoria está orientada especialmente a recién graduados y profesionales de otras disciplinas, no exige conocimientos previos de programación. Para seguir los ejercicios se necesita un computador con conexión a internet.

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El registro estará habilitado hasta el martes 10 de noviembre en este formulario de inscripción. Quienes completen el proceso deberán consultar su correo electrónico, donde recibirán las instrucciones para conectarse.

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