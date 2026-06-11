¿Quiere aprender a crear su propia app digital? Abren 10.000 cupos gratuitos en Colombia

Tener una idea para una aplicación y desconocer cómo programarla ya no son obstáculos inseparables. Una convocatoria dirigida a 10.000 personas en Colombia ofrecerá formación gratuita para explorar cómo la inteligencia artificial puede apoyar ese proceso y qué decisiones siguen dependiendo del usuario.

Las jornadas, organizadas por la academia tecnológica Henry, se realizarán el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Cada encuentro durará 45 minutos y comenzará a las 7:00 p. m., hora colombiana.

¿Qué se podrá aprender durante las clases?

El recorrido comenzará con una tarea previa a cualquier desarrollo: identificar un problema concreto. Los asistentes trabajarán en definir quién utilizaría su aplicación y qué funciones necesitaría para resultar útil. Con esas respuestas elaborarán una descripción breve del producto.

La segunda jornada mostrará cómo utilizar un agente de inteligencia artificial para construir una versión de prueba, con pantallas, información y reglas de funcionamiento. Además, también se abordará cómo formular instrucciones, revisar resultados e identificar errores.

“La IA ejecuta, pero la persona decide qué construir, revisa y corrige”, explica Federico Hernández, cofundador de Henry.

Las sesiones estarán a cargo de Verónica Vargas, líder de producto en Laburen y profesora de gestión de productos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. La actividad es introductoria y asistir no garantiza terminar con una aplicación totalmente lista.

¿Quiénes pueden inscribirse y qué necesitan?

Aunque la convocatoria está orientada especialmente a recién graduados y profesionales de otras disciplinas, no exige conocimientos previos de programación. Para seguir los ejercicios se necesita un computador con conexión a internet.

El registro estará habilitado hasta el martes 10 de noviembre en este formulario de inscripción. Quienes completen el proceso deberán consultar su correo electrónico, donde recibirán las instrucciones para conectarse.