"Prisión": Mhoni Vidente hizo inesperada predicción sobre un mandatario

Con el inicio del penúltimo mes del 2026, Mhoni Vidente volvió a leer sus cartas y reveló varias predicciones políticas.

De acuerdo con la astróloga, María Corina Machado llegará a la presidencia de Venezuela en 2027 y, además, Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos porque sabía que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lo enviaría a prisión.

Pero, además, Mhoni Vidente reveló una llamativa predicción sobre otro mandatario del mundo. ¿Qué fue lo que dijo? Descubra los detalles a continuación.

Mhoni Vidente señaló que podría haber prisión para el Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba

Tras la reciente lectura de sus cartas, Mhoni Vidente expresó que Donald Trump continúa finiquitando la estrategia para tomar el control de Cuba.

"Donald Trump ya está a un milímetro de volver a buscar completamente la libertad de esa isla. Se lo prometió a la gente más rica de Florida, a todos los latinos y a todos los hispanos", detalló la famosa astróloga.

"Así que, en estos días, Cuba va a ser completamente liberada con una orden de prisión contra Raúl Castro y su compinche, que es Díaz-Canel. Además, Marco Rubio se asesoraría en cuestiones de lo que se puede hacer para inyectar más dinero y hacer de ese lugar un Miami 2.0", añadió Mhoni Vidente.

¿Qué dijo exactamente Mhoni Vidente acerca de Venezuela?

En uno de sus más recientes videos, Mhoni Vidente volvió a manifestar que Venezuela sí tendría elecciones en 2027 y que María Corina Machado contaría con un apoyo multitudinario.

"María Corina Machado, con el apoyo de Marco Rubio y de tres o cuatro guardias del FBI, irá a campaña para los regresos de Edmundo González y de muchas personas de Venezuela que se fueron por cuestiones políticas", dijo.

"Pero lo que tiene que hacer María Corina Machado es ser auténtica para que no la vuelvan a traicionar. Así es como se visualiza que, en el año 2027, será la nueva presidente y empezará una nueva vida", concluyó Mhoni Vidente.