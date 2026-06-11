Liderazgo intergeneracional: cómo unir cinco generaciones en empresas

El ritmo al que avanza el mundo actual ha hecho que las oficinas se conviertan en una mezcla de generaciones. Hoy en día, es común ver a jóvenes nativos digitales debatiendo estrategias con profesionales que llevan décadas construyendo la industria.

Según el AARP Global Employer Survey, el 83 % de los líderes empresariales considera que contar con una fuerza laboral multigeneracional es clave para el éxito. Sin embargo, la simple convivencia no es suficiente.

El reto de gestionar cinco generaciones en el entorno laboral

Reunir a personas de distintas edades en un mismo proyecto no garantiza una colaboración efectiva de forma automática. Para que las nuevas ideas de los jóvenes y la sabiduría de la experiencia se complementen, se requieren líderes capaces de construir puentes de confianza y derribar el edadismo, es decir, los prejuicios asociados a la edad.

Este será uno de los temas centrales abordados por Denisse Goldfarb, CEO de The People Future y exvicepresidenta de Personas en gigantes como Microsoft y Walmart. Con más de 20 años de trayectoria, Goldfarb dictará la conferencia magistral " Gestión de equipos intergeneracionales ", donde entregará herramientas prácticas para desarrollar culturas organizacionales verdaderamente inclusivas.

De la convivencia a la conexión: el verdadero desafío empresarial

El desafío actual no es administrar las diferencias, sino aprovecharlas. Juan Pablo Soto, Vicedecano de Relaciones Corporativas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, señala que la velocidad de la humanidad hace más visibles estas brechas, pero también abre oportunidades invaluables para quienes logran facilitar el intercambio de conocimiento.

Bajo esta premisa nace el I Summit de Liderazgo y Conexión Intergeneracional, organizado por Executive Education de la Universidad de los Andes y la Fundación Ganas y Canas. El objetivo es claro: pasar de empresas donde las generaciones simplemente comparten un espacio físico, a organizaciones donde sus habilidades se potencian mutuamente.

I Summit de Liderazgo Intergeneracional: la cumbre del talento

Diana Franco, gerente de la Fundación Ganas y Canas, enfatiza que el verdadero valor radica en crear condiciones óptimas para el aprendizaje mutuo. Este encuentro, pionero en el país, busca visibilizar investigaciones, casos de éxito y buenas prácticas que inspiren al sector corporativo a maximizar el talento sin importar la fecha de nacimiento de sus colaboradores.

Durante el evento, profesores de la Universidad de los Andes presentarán una investigación académica inédita sobre la materia, aportando datos duros y perspectivas científicas al debate sobre cómo estructurar los equipos del mañana.

Voces expertas que redefinen el futuro del trabajo en Colombia

Para aterrizar estos conceptos a la realidad corporativa nacional, el evento contará con un panel empresarial de primer nivel. Líderes como Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar; Sylvia Escobar Gómez, expresidenta de Terpel y EPS Sanitas; y Santiago Covelli, cofundador de Lulo Bank, compartirán sus experiencias desde la trinchera corporativa, debatiendo sobre innovación, liderazgo y el futuro del trabajo.

Si usted es empresario, director de talento humano o líder de equipo, esta es una cita imperdible para entender cómo las diferencias de edad pueden convertirse en la mayor ventaja competitiva de su organización.