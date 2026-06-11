Definida la línea 3 del Metro de Bogotá: conectará con Soacha, tendrá 18 estaciones y será subterránea

La Empresa Metro de Bogotá ya definió una alternativa de trazado para la Línea 3, un proyecto que conectará el municipio de Soacha con el norte de la capital y que actualmente avanza en su etapa de factibilidad.

Durante la rendición de cuentas para la vigencia de 2026, la entidad explicó que esta línea tendría un recorrido entre la calle 100 y Soacha. En la presentación también se dieron a conocer características técnicas de la infraestructura, entre ellas el número de estaciones, la capacidad del patio-taller y la tecnología que utilizaría el sistema.

La propuesta contempla una longitud aproximada de 24,5 kilómetros, 18 estaciones y un patio-taller con capacidad para 32 trenes. Además, tendría un ramal técnico de 1,5 kilómetros para conectar la última estación con las instalaciones de mantenimiento. La línea sería completamente subterránea y utilizaría tecnología monotubo, con condiciones similares a las previstas para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

La iniciativa también busca integrar diferentes corredores de transporte de Bogotá y extender la cobertura del sistema hasta Soacha, municipio que tendría tres paradas dentro del trazado.

¿Cuál será el recorrido de la Línea 3 del Metro de Bogotá?

La alternativa de alineamiento seleccionada contempla un recorrido que comenzará en Ciudad Verde, en Soacha, y avanzará hacia Bogotá por la localidad de Bosa. En este primer tramo pasará por los barrios San José, Laureles, Naranjos y La Despensa, antes de llegar al Portal Sur.

Desde ese punto, el trazado continuará por la avenida Ferrocarril hasta la carrera 50, atravesando sectores como Villa del Río, La Chucua y Floralia. Posteriormente, tendrá una conexión con la Primera Línea del Metro de Bogotá y con la troncal de la avenida 68, en el sector conocido como El Pulpo.

En el tramo norte, la línea seguirá por la carrera 50 desde Puente Aranda hasta el Parque de los Novios. Después atravesará el corredor de la NQS y pasará por los barrios 7 de Agosto y El Polo, donde tendrá conexión con la segunda línea. El recorrido finalizará en el sector de la Autopista Norte, a la altura de La Castellana.

En cuanto a sus conexiones, durante la rendición de cuentas la Empresa Metro explicó que la Línea 3 se integraría con la extensión de la Primera Línea en la calle 100, además de tener conexiones con las líneas 1 y 2 en el sector de la calle 72. La visión general del proyecto también contempla su articulación con las líneas 2 y 4 del sistema y con los proyectos Regiotram del Norte y Occidente.

FOTO: Metro de Bogotá

FOTO: Metro de Bogotá

¿Cuándo comenzaría la construcción de la Línea 3 del Metro de Bogotá?

Por ahora, la Línea 3 se encuentra en etapa de factibilidad. La Empresa Metro de Bogotá adelanta los estudios de ingeniería con el propósito de completar la estructuración técnica y financiera necesaria para avanzar hacia su ejecución.

Según el cronograma presentado por Flechas, la meta es radicar en mayo de 2027 ante el Ministerio de Transporte la solicitud de aval técnico. Posteriormente, el proyecto deberá obtener el aval fiscal para avanzar hacia la financiación.

El siguiente objetivo está previsto para diciembre de 2027, cuando se buscaría suscribir el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales. La propuesta contempla que la Nación aporte el 70 % de los recursos y que las entidades territoriales asuman el 30 % restante.