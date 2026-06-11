Maluma confirmó concierto en Bogotá para 2027: fecha y detalles de la preventa de boletas

Maluma confirmó su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial que tendrá su punto de partida en Colombia. El artista iniciará el recorrido de 'Loco X Volver World Tour 2027' en Bogotá.

La presentación está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena (antes Movistar Arena). El anuncio se produce después del lanzamiento de 'Loco X Volver', su séptimo álbum de estudio, publicado en 2026. Con este trabajo, el cantante busca reencontrarse con sus raíces colombianas, una propuesta que también marcará el concepto de su nueva gira.

¿Cuándo será la preventa de boletas para el concierto de Maluma en Bogotá?

La preventa exclusiva comenzará el 9 de noviembre de 2026 para los clientes de Bancolombia que tengan tarjetas Visa y los usuarios de Nequi que hayan activado su Tarjeta Nequi-Visa. La compra se realizará a través de TuBoleta y estará disponible hasta el inicio de la venta general, previsto para el 11 de noviembre.

La organización informó que Visa será el método de pago preferido en la plataforma oficial de venta de entradas de la gira. Además, en el concierto de Bogotá habrá activaciones especiales de Visa y Bancolombia dentro del recinto.

"Preparamos beneficios especiales para nuestros clientes Visa Infinite Bancolombia para que la experiencia sea memorable”, afirmó Adriana Arismendi, vicepresidenta de Mercadeo de Bancolombia.

“La música tiene un poder único para conectar personas, culturas y comunidades, y la gira mundial de Maluma es una celebración de ese espíritu en Colombia”, dijo Miren Vicente, Líder de Marketing para Visa para América Latina y el Caribe.

¿Qué se sabe de la gira mundial Loco X Volver de Maluma en 2027?

La gira comenzará oficialmente en Colombia con un evento global de apertura junto a Visa. Posteriormente, Maluma recorrerá distintos países de América Latina y el Caribe. Según el anuncio, en las próximas semanas se conocerán nuevas fechas en ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México.

Fénix Entertainment, empresa encargada de promover el espectáculo, señaló que la gira responde al interés del cantante por reencontrarse con sus seguidores en territorios que no visita desde hace varios años.