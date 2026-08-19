Grupo Firme hace historia en Colombia: reunió más de 346.000 personas en 11 conciertos

Grupo Firme fortaleció su relación con Colombia y cerró una de sus giras más importantes en el país. La agrupación mexicana llevó durante 2026 su La Última Peda Tour a nueve ciudades, reuniendo cerca de 256.600 personas.

Si se suman sus dos conciertos agotados en Bogotá durante 2025, la cifra asciende aproximadamente a 346.600 asistentes en 11 presentaciones.

El recorrido confirmó que el fenómeno de la banda no se limita a las principales capitales. Ciudades de diferentes regiones respondieron masivamente a un espectáculo de cerca de tres horas, marcado por canciones de amor, despecho y las populares historias “migajeras”.

Grupo Firme conquistó nueve ciudades de Colombia

Durante 2026, la agrupación reunió 40.000 personas en Medellín y 30.000 en Cali. La gira también pasó por Ibagué, con 12.000 asistentes; Puerto Gaitán, con 35.000; Neiva y Pereira, con 30.000 cada una.

En Tunja fueron 25.000 espectadores, mientras Cúcuta recibió a 24.000. Finalmente, unas 30.000 personas acompañaron al grupo en Bucaramanga, completando una ruta que llevó el espectáculo a diferentes puntos del país.

Sobre el escenario, Grupo Firme combina sus éxitos con cambios de vestuario, luces, efectos especiales y fuegos artificiales, en una puesta en escena diseñada para mantener la energía durante aproximadamente tres horas.

A estos números se suman las dos presentaciones realizadas en Bogotá durante 2025, que convocaron aproximadamente 45.000 personas por noche y agotaron sus entradas en menos de dos horas.

Grupo Firme prepara su primera gira por Europa

Después del éxito alcanzado en Colombia, Grupo Firme se prepara para abrir un nuevo capítulo internacional con La Primera Europeda 2026, su primera gira europea.

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España será protagonista de esta etapa. La banda tiene programadas presentaciones el 19 de septiembre en Valencia, el 20 en Málaga, el 25 en Madrid y el 26 en Barcelona.

El salto a Europa llega después de consolidar a Colombia como uno de los territorios más importantes para la agrupación mexicana fuera de su país.