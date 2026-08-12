Mujer murió abrazando a su perro bajo los escombros en Cali: la mascota sobrevivió

Más de 48 horas han transcurrido del contundente terremoto que afectó a más de cuatro departamentos de Colombia y que hoy mantiene en vilo a miles de familias que perdieron todo durante el sismo.

Pese a que las misiones de rescate han ido avanzando con el paso de los días, algunos hallazgos ya han conmovido a rescatistas y miles de colombianos que hoy lamentan más de 200 muertes y decenas de desaparecidos.

Este es el caso de Lenny Fernández, abogada oriunda de Pasto, quien fue encontrada sin vida bajo los escombros de su vivienda en Cali.

Sin embargo, durante las labores de rescate en donde hallaron su cuerpo, las autoridades se toparon con una conmovedora escena que ha impactado en miles de internautas.

RELACIONADO Alerta de emergencia sanitaria por exposición de restos humanos en cementerio de Pereira tras terremoto

Lenny Fernández fue hallada con su perro en Cali

Pese al esfuerzo por parte de los equipos de rescate, no todas las personas sepultadas bajo los escombros han logrado salir con vida de allí. Lenny fue hallada en medio de las estructuras destruidas del edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, Cali.

La mujer fue una reconocida abogada, quien se destacó por su defensa animal al trabajar de la mano con la Junta Defensora de Animales de Pasto. Su historia ya ha conmovido a millones de colombianos, pues Fernández fue hallada abrazada a su perro Salomón, quien logró sobrevivir al desplome de la estructura.

“Adiós, amiga. Era de Pasto y vivía en Cali. Ella nunca dejó a su perrito Salomón, lo protegió y logró ser rescatado con vida bajo los escombros en el terremoto. Pero ella no lo logró. Te recordaremos por tu inmenso amor a los animalitos”, aseguró Dey Yama Córdoba.

Pese a que en redes han circulado presuntas imágenes falsas en las que se afirma que Salomón se encontraría perdido, Córdoba, amiga de Lenny, aseguró que dicha información es falsa ya que se encontraría junto a su familia.

Por supuesto, su historia ya ha conmovido a miles de usuarios, quienes exaltaron la valerosa acción de la mujer al no desproteger a su perro después de haber perdido su vida en el desastre.

Hoy su historia se ha convertido en un referente de valentía, amor y empatía por los animales que también se han convertido en víctimas silenciosas del terremoto que todavía sigue generando pérdidas en miles de familias.

RELACIONADO La conmovedora historia de dos menores que sobrevivieron a los terremotos de Venezuela y Colombia

Animales rescatados de los escombros

Las labores de rescate no solo se limitan a extraer de los escombros a humanos ya que decenas de animales también han sido ubicados y rescatados. Las imágenes han generado profundas reflexiones entre los amantes de los animales, quienes aseguraron que tener planes de acción para evacuar con las mascotas es vital.

Estas labores han permitido que familias logren reunirse nuevamente con sus animales de compañía entres los que se exaltan perros y gatos de diversas razas y tamaños.