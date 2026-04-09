La inesperada confesión de la hija mayor de Yeison Jiménez sobre Sonia Restrepo

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió una publicación en redes sociales dedicada a su mamá, Sonia Restrepo. Junto a imágenes de ambas, escribió un emotivo texto que detalla como han afrontado los retos de los últimos meses, tras la muerte del artista.

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En el mensaje, Camila hizo referencia a la relación entre sus padres y señaló que la manera en que observó a su madre durante esos años influyó en su forma de entender el amor. “Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió la adolescente en la publicación.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez sobre su muerte?

Otro de los apartados del mensaje estuvo relacionado con la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026. Casi ocho meses después, escribió: “Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final”.

La joven también mencionó las situaciones difíciles que enfrentó su familia y la presencia de su madre durante esos momentos. “Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera en frente”, indicó Camila al referirse a la relación de sus padres.

¿Quiénes son los hijos de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez?

Aunque Camila Jiménez no era hija biológica del cantante, Yeison Jiménez ejerció una figura paterna en su vida desde que era pequeña. La familia también está integrada por Thaliana y Santiago, hijos de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Tras la muerte del artista, Sonia y sus hijos han compartido en redes sociales diferentes publicaciones relacionadas con la familia y con el recuerdo del cantante.

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Camila cerró el mensaje dirigido a su madre con una reflexión sobre el significado del acompañamiento dentro de una relación. “Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras, a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”, escribió.