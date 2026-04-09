CANAL RCN
Tendencias

La inesperada confesión de la hija mayor de Yeison Jiménez sobre Sonia Restrepo

Camila Jiménez, de 15 años, dedicó un sentido mensaje a su madre tras 8 meses de la muerte del reconocido cantante.

Yeison Jiménez y su familia
FOTO: Yeison Jiménez - IG

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
06:14 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió una publicación en redes sociales dedicada a su mamá, Sonia Restrepo. Junto a imágenes de ambas, escribió un emotivo texto que detalla como han afrontado los retos de los últimos meses, tras la muerte del artista.

Madre y hermana de Yeison Jiménez anuncian acciones legales por el manejo de sus bienes
RELACIONADO

Madre y hermana de Yeison Jiménez anuncian acciones legales por el manejo de sus bienes

En el mensaje, Camila hizo referencia a la relación entre sus padres y señaló que la manera en que observó a su madre durante esos años influyó en su forma de entender el amor. “Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió la adolescente en la publicación.

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez sobre su muerte?

Otro de los apartados del mensaje estuvo relacionado con la muerte de Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026. Casi ocho meses después, escribió: “Después de perder a mi papá, entendí aún más el verdadero significado de amar a alguien hasta el final”.

La joven también mencionó las situaciones difíciles que enfrentó su familia y la presencia de su madre durante esos momentos. “Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera en frente”, indicó Camila al referirse a la relación de sus padres.

¿Quiénes son los hijos de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez?

Aunque Camila Jiménez no era hija biológica del cantante, Yeison Jiménez ejerció una figura paterna en su vida desde que era pequeña. La familia también está integrada por Thaliana y Santiago, hijos de Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Tras la muerte del artista, Sonia y sus hijos han compartido en redes sociales diferentes publicaciones relacionadas con la familia y con el recuerdo del cantante.

Video de Yeison Jiménez con su mánager conmueve a sus seguidores
RELACIONADO

Video de Yeison Jiménez con su mánager conmueve a sus seguidores

Camila cerró el mensaje dirigido a su madre con una reflexión sobre el significado del acompañamiento dentro de una relación. “Ella me enseñó que el amor verdadero no siempre necesita palabras, a veces simplemente se queda, acompaña y nunca deja de amar”, escribió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', sorprendió con inesperado video: ¿cuál fue?

Astrología

"Renunciará": Mhoni Vidente volvió a sorprender con una predicción sobre un presidente

Viral

¿Westcol está soltero?: la polémica confusión que encendió las redes sociales

Otras Noticias

Incendios

Esta es la ciudad de Colombia que está registrando la temperatura más alta: alcanzó los 42,9°C

Las alertas por incendios de la cobertura vegetal se duplicaron entre junio y julio y se mantuvieron en niveles críticos durante agosto.

Millonarios

Millonarios habría tomado decisión de último momento con su nuevo cuerpo técnico: ¿cuál?

Alberto Gamero tendrá su nuevo ciclo con el equipo 'embajador' de Colombia.

Fuerzas Militares

Servicio Militar Colombia 2026: de cuánto es la multa si no radica la documentación exigida

Artistas

Dos exempleadas denunciaron a un reconocido cantante por presunta agresión sexual y trabajo forzado

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes