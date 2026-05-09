Richard Ríos se encontró con Cristiano Ronaldo en su debut en Arabia

Richard Ríos y Cristiano Ronaldo protagonizaron un llamativo encuentro en Arabia Saudita antes del partido entre Al-Ittihad y Al-Nassr. El colombiano se acercó al portugués para saludarlo y ambos se dieron un abrazo en la previa del duelo de la quinta fecha de la Saudi Pro League.

El momento se produjo justo cuando Ríos se preparaba para disputar su primer partido con el equipo de Yeda, apenas días después de su llegada desde Benfica.

¿Cómo fue el encuentro entre Richard Ríos y Cristiano Ronaldo?

Las cámaras captaron el momento en que el mediocampista colombiano se acercó a Cristiano Ronaldo antes del inicio del compromiso. Ambos intercambiaron unas palabras, se dieron un abrazo y posaron durante unos segundos.

RELACIONADO La primera decisión legal de Georgina Rodríguez tras casarse con Cristiano Ronaldo

El encuentro tuvo un significado especial para Ríos, quien acaba de comenzar una nueva etapa en el fútbol de Arabia Saudita y ahora comparte competencia con algunas de las grandes figuras que han llegado a la liga en los últimos años.

Cristiano Ronaldo, capitán y referente de Al-Nassr, recibió al colombiano antes de uno de los partidos más atractivos de la jornada. El portugués llega al compromiso después de marcar el gol de la victoria en el 2-1 de su equipo contra Al-Taawoun en la fecha anterior.

RELACIONADO Así recibieron a Richard Ríos en su nuevo equipo en Arabia

Para Ríos, además, el duelo representó su estreno con Al-Ittihad. El colombiano fue incorporado por el club saudí en condición de préstamo desde Benfica hasta el final de la temporada 2026/27. La operación no contempla opción de compra, de acuerdo con los reportes sobre el acuerdo.

¿Por qué Richard Ríos llegó al fútbol de Arabia Saudita?

El volante antioqueño dejó temporalmente el fútbol europeo después de una temporada con Benfica, equipo al que llegó procedente de Palmeiras en 2025.

Con el conjunto portugués disputó 51 partidos y marcó ocho goles antes de cambiar de destino. Ahora tendrá la oportunidad de competir en una liga que cuenta con nombres como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix y otras figuras internacionales.

El partido entre Al-Ittihad y Al-Nassr también marcó el primer gran escenario de Ríos en su nueva etapa. En medio de ese contexto, el saludo con Ronaldo terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

RELACIONADO Al Ittihad le dio la bienvenida a Richard Ríos con este video

El encuentro entre ambos equipos se disputa este sábado 5 de septiembre, con Al-Ittihad como local. El resultado parcial durante el compromiso favorece 2-1 al nuevo equipo del colombiano.