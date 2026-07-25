Festival Petronio Álvarez 2026 lanza su primera Cumbre Global Afro

Del 12 al 16 de agosto, este evento integrará por primera vez la Cumbre Global Afrodiaspórica, reuniendo líderes internacionales para debatir sobre desarrollo y el futuro de las comunidades afrodescendientes.

¿Qué es la Cumbre Global Afrodiaspórica del Petronio Álvarez?

Este año, la capital del Valle del Cauca se prepara para vivir un evento sin precedentes en su historia cultural. Es la primera vez que Cali articula, en una misma semana, un festival cultural consolidado, como lo es el Petronio Álvarez, en su edición número 30, con una plataforma de innovación y pensamiento de alto nivel sobre el futuro y oportunidades de los afrodescendientes.

Esta novedosa Cumbre tiene el propósito fundamental de posicionar a Cali como el principal punto de encuentro de los afrodescendientes de las Américas y el Caribe. De igual manera, funcionará como una poderosa plataforma de conexión de líderes afro a nivel global. La iniciativa busca trascender el ambiente festivo para promover pilares esenciales como la inclusión, la diversidad y el desarrollo sostenible en los territorios.

Más de 100 líderes y alcaldes internacionales reunidos en Cali

El impacto de este encuentro internacional estará respaldado por una asistencia masiva de autoridades políticas, económicas y culturales. Julián Eduardo Arteaga, Secretario de Cultura de Cali, destacó la magnitud de este suceso para el desarrollo y la proyección internacional de la ciudad.

El Petronio es un festival vivo que sigue reconciliando a la ciudadanía y salvaguardando el patrimonio cultural del Pacífico colombiano

afirmó Arteaga. El funcionario resaltó que es la primera vez que se lidera un diálogo estratégico sobre el futuro de los afrodescendientes desde el propio entorno del festival. Según explicó, desde esta plataforma de conexión global, serán anfitriones de más de 60 líderes afro y de 50 alcaldes tanto nacionales como internacionales. Este importante esfuerzo organizativo permitirá conectar a la ciudadanía con la inmensa riqueza cultural de la afrodiasporidad.

Una agenda que impulsa el futuro económico y cultural afro

Para maximizar el impacto de las comunidades representadas, la Cumbre contará con una agenda cuidadosamente orientada a fortalecer el relacionamiento estratégico entre líderes afrodescendientes. Sus objetivos y ejes de trabajo principales incluyen:

Visibilizar el enorme potencial económico, político y creativo que posee la diáspora africana.

Promover acciones concretas de progreso destinadas a mejorar la calidad de vida de la población afro, raizal y palenquera.

Reunir en un escenario de diálogo continuo a representantes gubernamentales, miembros de organizaciones internacionales, academia, sector privado y la sociedad civil.

El legado del festival: de la tradición pacífica a la conexión global

La realización de esta histórica Cumbre amplía significativamente el legado del Festival Petronio Álvarez, un evento que durante más de tres décadas ha exaltado de manera ininterrumpida la riqueza cultural del Pacífico colombiano. Ahora, además de celebrar esa profunda herencia musical y gastronómica, incorpora una conversación vital sobre desarrollo económico, liderazgo, cooperación internacional, industrias creativas e inversión a gran escala.

Toda esta planificación estratégica está posicionando a Cali como un punto de encuentro ineludible para la construcción de alianzas sólidas entre África, América Latina y el Caribe. Más que un simple encuentro internacional temporal, la Cumbre Global Afrodiaspórica busca convertirse en una plataforma permanente de articulación de líderes, instituciones y territorios. Su propósito a largo plazo es impulsar ambiciosos proyectos conjuntos, fortalecer la cooperación técnica y generar nuevas oportunidades reales para comunidades afrodescendientes en distintos países.