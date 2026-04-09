CANAL RCN
Tendencias

Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', sorprendió con inesperado video: ¿cuál fue?

El famoso creador de contenido realizó un anuncio importante en su cuenta de Instagram.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2026
04:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 11 de julio, en su cuenta de Instagram, Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito' que se caracteriza por realizar múltiples obras sociales, anunció que sería papá.

"Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo", escribió el creador de contenido en ese entonces.

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín
RELACIONADO

Camilo Cifuentes sorprendió a sus seguidores y se tatuó el rostro de un rapero de Medellín

Además, en esa misma publicación, Camilo Cifuentes reveló que será padre de un niño que llevará el mismo nombre que él.

Sin embargo, esa no fue la única vez en la que el influencer habló del bebé que viene en camino, sino que en las últimas horas sorprendió y emocionó a sus seguidores con un video. ¿Cuál fue?

Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', mostró una nueva ecografía sobre su bebé

En la noche del jueves 3 de septiembre de 2026, Camilo Cifuentes grabó la ecografía más reciente que le han tomado a su bebé e informó que el nacimiento será en los próximos dos meses.

"Solo faltan dos meses para estar junto a ti. Estoy contando los días para disfrutar de la bendición más grande que Dios y la vida me han dado", escribió.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras el video publicado por Camilo Cifuentes

La grabación difundida por Camilo Cifuentes ya cuenta con más de 64.000 'likes' y 1.000 comentarios en Instagram.

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social
RELACIONADO

Camilo Cifuentes, el influencer anónimo, recibió lindo homenaje por su labor social

"Felicidades, mi niño", "qué emoción", "será la mejor experiencia de la vida", "bendiciones", "te deseo lo mejor en esta nueva etapa", "eres uno de los seres más maravillosos que he conocido", "esto es lo más bonito que le puede ocurrir a un ser humano", "estaremos contando los días" y "será un angelito igual que el papá", han sido algunas de las reacciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Astrología

"Renunciará": Mhoni Vidente volvió a sorprender con una predicción sobre un presidente

Viral

¿Westcol está soltero?: la polémica confusión que encendió las redes sociales

Redes sociales

Doctor Bayter revela la verdad sobre su cambio físico: “Cometí varios errores”

Otras Noticias

Artistas

Dos exempleadas denunciaron a un reconocido cantante por presunta agresión sexual y trabajo forzado

La primera denuncia fue archivada por falta de competencia, pero ahora buscan que la justicia vuelva a investigar el caso.

Invías

"Arrancó la Vía Milagro": Gobierno da inicio a obras de doble calzada entre Santa Marta y Barranquilla

El proyecto contempla un viaducto de casi 5 kilómetros en el kilómetro 19 y obras para enfrentar la erosión y proteger los ecosistemas de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Colpensiones

Colpensiones hace un llamado a pensionados para la declaración de renta: trámite es clave

Ciclismo

VIDEO | Carros invadieron una contrarreloj individual y casi arrollan a ciclistas

Cuidado personal

Salud digestiva en Colombia: Alianza científica investigará la flora intestinal para combatir patologías frecuentes