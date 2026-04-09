Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', sorprendió con inesperado video: ¿cuál fue?

El pasado 11 de julio, en su cuenta de Instagram, Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito' que se caracteriza por realizar múltiples obras sociales, anunció que sería papá.

"Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo", escribió el creador de contenido en ese entonces.

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Además, en esa misma publicación, Camilo Cifuentes reveló que será padre de un niño que llevará el mismo nombre que él.

Sin embargo, esa no fue la única vez en la que el influencer habló del bebé que viene en camino, sino que en las últimas horas sorprendió y emocionó a sus seguidores con un video. ¿Cuál fue?

Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', mostró una nueva ecografía sobre su bebé

En la noche del jueves 3 de septiembre de 2026, Camilo Cifuentes grabó la ecografía más reciente que le han tomado a su bebé e informó que el nacimiento será en los próximos dos meses.

"Solo faltan dos meses para estar junto a ti. Estoy contando los días para disfrutar de la bendición más grande que Dios y la vida me han dado", escribió.

Estas han sido las reacciones de los internautas tras el video publicado por Camilo Cifuentes

La grabación difundida por Camilo Cifuentes ya cuenta con más de 64.000 'likes' y 1.000 comentarios en Instagram.

"Felicidades, mi niño", "qué emoción", "será la mejor experiencia de la vida", "bendiciones", "te deseo lo mejor en esta nueva etapa", "eres uno de los seres más maravillosos que he conocido", "esto es lo más bonito que le puede ocurrir a un ser humano", "estaremos contando los días" y "será un angelito igual que el papá", han sido algunas de las reacciones.