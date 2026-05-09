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Esta es la razón por la que está desatada la violencia en Norte de Santander

Norte de Santander enfrenta una escalada terrorista sin precedentes tras la intensificación de operaciones militares contra grupos armados ilegales que operan en la región.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2026
03:17 p. m.
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Norte de Santander enfrenta una escalada terrorista sin precedentes tras la intensificación de operaciones militares contra grupos armados ilegales que operan en la región.

¿Qué hay detrás de la violencia desatada en Norte de Santander?

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El detonante: la captura de alias Firu y la presión sobre los máximos cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc.

La Inteligencia de la Policía, a través de la Dijín y la Dipol, capturó a Dairo Ferizzola Rojas, alias Firu o Firulais, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Este individuo es identificado como uno de los máximos cabecillas del frente Camilo Torres del ELN.

Según la investigación, había sido designado por alias El Zorro para ejecutar un atentado de francotirador contra el presidente de la República, Abelardo de la Estrella.

La captura de alias Firu desencadenó una serie de atentados terroristas en municipios estratégicos como Ocaña, Cúcuta y El Carmen.

Los grupos armados respondieron con ataques que buscan generar miedo y zozobra en la población civil, como represalia a la ofensiva gubernamental.

Ocaña se ha convertido en el epicentro de la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las Farc. Esta ciudad es estratégica para el control de rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas que financian a estos grupos.

Precisamente allí fue capturado alias Firu, y horas después ocurrió uno de los ataques más violentos registrados en la zona.

Autoridades van por cabecillas del ELN

La ofensiva militar no se limita a alias Firu. Andrey Avendaño, alias John Mechas, comandante del frente 33 de las disidencias, ha sido incluido entre los cabecillas prioritarios del plan de choque gubernamental en la región.

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Asimismo, la Inteligencia de la Policía y del Ejército tiene como objetivo prioritario a alias Silvana Guerrero, identificada como la máxima cabeza del ELN en todo Norte de Santander, contra quien ya se adelantan operaciones para su captura o neutralización.

El presidente Abelardo de la Estrella anunció la nueva estrategia para la región: "Voy a diseñar, junto con la cúpula militar y de policía, una nueva estrategia para el Catatumbo. Vamos a golpear sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y las economías ilícitas que alimentan su maquinaria criminal".

Las operaciones militares y de Policía se mantendrán en la región mientras las autoridades aumentan la presión sobre las principales cabecillas de estas estructuras, consideradas objetivos prioritarios de esta ofensiva que busca desarticular definitivamente a los grupos armados ilegales que operan en Norte de Santander.

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