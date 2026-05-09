¿Qué pasos debería tener una rutina de cuidado de la piel?

La limpieza, la hidratación y la protección solar son algunos de los pasos que los dermatólogos consideran fundamentales para mantener una rutina básica de cuidado de la piel.

El cuidado de la piel no necesariamente requiere una rutina extensa ni decenas de productos, sino constancia y elecciones acordes con las necesidades de cada persona. La Academia Estadounidense de Dermatología también recomienda construir una rutina sencilla y adaptada al tipo de piel.

¿Cuáles son los pasos básicos para cuidar la piel?

El primer paso es la limpieza. Un limpiador suave permite retirar suciedad, grasa y residuos sin maltratar la barrera de la piel. La recomendación de dermatólogos es elegirlo de acuerdo con las características de cada persona y evitar productos que generen irritación.

Después está la hidratación, que ayuda a mantener la piel en mejores condiciones y a conservar su humedad. No todas las personas necesitan el mismo producto: quienes tienen piel grasa o tendencia al acné pueden buscar opciones que indiquen que son no comedogénicas, es decir, que no obstruyen los poros.

Durante el día, el paso que no debería faltar es el protector solar. La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda utilizar uno de amplio espectro, resistente al agua y con SPF de 30 o superior cuando se va a estar expuesto al sol.

A partir de esa base pueden incorporarse otros productos dependiendo del objetivo. Por ejemplo, algunos ingredientes se utilizan para tratar problemas específicos como manchas, acné o cambios relacionados con la edad. Sin embargo, no significa que todas las personas necesiten incluirlos.

¿Es necesario tener muchos productos para cuidar la piel?

Según la marca internacional Babaria, el ritual comienza con la limpieza, y como primer paso esencial en cualquier rutina de skincare, debe haber productos como los geles limpiadores faciales de Ácido Hialurónico y Vitamina C, pensados para preparar la piel y acompañar las necesidades específicas de cada tipo de piel.

La rutina sigue con los sérums y cremas faciales que completan el cuidado: la línea de Ácido Hialurónico para aportar hidratación y confort, mientras que Vitamina C ayuda a mejorar la apariencia de luminosidad y vitalidad del rostro.

De esta manera, la protección solar se incorpora como el último paso esencial del cuidado diario con una gama amplia de formatos pensados para diferentes momentos y estilos de vida con formatos prácticos como los sticks, brumas solares e innovador protector solar en formato roll-on, una propuesta diferencial que facilita la aplicación y reaplicación, haciendo que proteger la piel sea un gesto sencillo y cotidiano.

Por tales motivos, si una persona presenta acné persistente, irritación, manchas, lesiones u otro cambio que no mejora con cuidados básicos, la recomendación es consultar con un dermatólogo, ya que una rutina adecuada puede variar considerablemente según la edad, el tipo de piel y las condiciones particulares de cada paciente.