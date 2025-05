¿Podría haber una sanción radical en La Casa de los Famosos? Acusan a participante de conducta indebida

En La Casa de los Famosos Colombia 2025 están cerca de definirse los finalistas. De hecho, el miércoles 28 de mayo se realizó la última jornada de nominación y este jueves 29 de mayo se disputará la última salvación.

Tras las decisiones de los participantes y de Colombia, cuatro participantes se encuentran al borde de la eliminación en estos momentos. Se trata de Andrés Altafulla, 'La Toxi Costeña', Emiro Navarro y Mateo Varela.

Sin embargo, en las últimas horas, algunos seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2025 alertaron la presunta ruptura de una de las reglas más importantes y reconocieron estar a la expectativa de si el 'jefe' decide tomar una decisión drástica. ¿Habrá una sanción? ¿Qué fue lo que pasó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta es la razón por la que algunos seguidores de La Casa de los Famosos Colombia 2025 piden sanción para La Jesuu

El miércoles 28 de mayo se volvió a llevar a cabo la dinámica del 'juicio' en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y uno de los momentos más tensionantes se vivió cuando La Jesuu y Emiro Navarro tuvieron un fuerte cruce.

El creador de contenido acusó a La Jesuu de estar muy alejada de él desde su reingreso, mientras que la influencer manifestó que siente que el barranquillero no acepta que le hagan ninguna crítica.

En medio de esa disputa, La Jesuu aseguró que Emiro Navarro es el favorito de Colombia y, en consecuencia, algunos televidentes la acusaron de revelar información del exterior. Esto debido a que en La Casa de los Famosos Colombia 2025 se tomó la decisión de no revelar los porcentajes de ninguno de los habitantes.

"Estoy enfrentándome en estos momentos ante ti, una persona que para nadie es un secreto que es la favorita del país, pero simplemente no me importa y no me voy a quedar callada. Si por eso yo me tengo que ir, mi familia me está esperando", fueron las palabras de La Jesuu.

No obstante, por ahora el 'jefe' no se ha pronunciado y restaría esperar si considera que esta conducta es normal o podría ser causal de una nueva sanción en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

La Jesuu nominó directamente a Emiro Navarro en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Tras la más reciente jornada de nominación, ni Emiro Navarro ni Melissa Gate fueron nominados por la casa o por el público. Sin embargo, La Jesuu, que es la líder de la semana, tomó la decisión de enviar al barranquillero a la placa.

Su argumento fue que el juego ya se encuentra muy cerrado y que no consideraba pertinente nominar a Melissa Gate por la confianza que le demostró en el inicio de la competencia.

¿Logrará salvarse Emiro Navarro de esta placa de nominación? Descúbralo en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.