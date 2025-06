¿Podría ser sancionado un 'jefe de campaña' de La Casa de los Famosos? Descubra de qué lo señalan

Desde la noche del lunes 2 de junio, los 'jefes de campaña', que son Karina García, Fernando Solórzano, Yina Calderón, Cristian Pasquel y el 'Negro' Salas, están en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Según lo que explicó la máxima autoridad de la competencia, su papel no solo será construir una estrategia para ganar votos, sino que también tienen que ayudar al participante que los eligió a crear un logo e, incluso, prepararse para un debate y una rueda de prensa inédita.

En el momento en el que los exparticipantes volvieron a estar en La Casa de los Famosos Colombia 2025, tanto el 'jefe' como Carla Giraldo y Marcelo Cezán les advirtieron que no pueden proporcionar ninguna información del exterior o, de lo contrario, podría haber consecuencias.

Tras esa advertencia, los televidentes han estado pendientes de las conversaciones que se han presentado en las últimas horas y algunos de ellos han manifestado que, desde su perspectiva, uno de los 'jefes de campaña' rompió esa regla. ¿De quién se trata? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Habrá una sanción? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

El 'Negro' Salas, 'jefe de campaña' de Emiro, fue acusado de brindar información del exterior en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Luis Fernando Salas, que aseguró que está feliz de regresar a La Casa de los Famosos Colombia 2025, es uno de los 'jefes de campaña' que más ha hablado con el compañero que apoyará para acordar estrategias.

Sin embargo, para un grupo de televidentes, compartió información del exterior en una de esas charlas. Pues, desde su análisis, le contó a Emiro Navarro que un sector del público no había percibido con agrado que pusiera en duda cocinar para Andrés Altafulla.

"Eso no se vio bien, entonces de pronto lo que tenemos que hacer es decir que no es fácil estar encerrado casi cinco meses. Emiro no es eso, sino que es una persona noble y amable", le indicó el 'Negro' Salas al creador de contenido.

Y, en medio de esa conversación, Emiro Navarro se defendió y le manifestó que no recordaba haberle negado un plato de comida nunca a nadie, sino que Andrés Altafulla habría sido el que negó a comer la primera vez que compró un sobre en la despensa.

¿Habrá sanción para el 'Negro' Salas en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Hasta el momento, aparte de la advertencia del 'jefe' y los presentadores de La Casa de los Famosos Colombia 2025 sobre no dar información del exterior, no ha habido un nuevo pronunciamiento.

Por lo tanto, en este momento no se ha hablado de la posibilidad de una sanción, pero habría que esperar si se emite algún anuncio durante la gala de este 3 de junio.

Conéctese con La Casa de los Famosos Colombia 2025 a través de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación digital que puede descargar aquí.