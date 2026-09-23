Camilo Cifuentes sorprendió con inesperado anuncio: “Por fin les voy a mostrar mi cara”

Camilo Cifuentes volvió a generar expectativa entre sus seguidores luego de publicar un video en el que aseguró que finalmente mostraría su rostro.

El creador de contenido colombiano, reconocido por mantener su identidad alejada de las cámaras, hizo el anuncio desde el estadio Palogrande, pero la esperada revelación terminó siendo una broma.

¿Camilo Cifuentes mostró su rostro?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Cifuentes apareció en una grabación realizada desde el estadio Palogrande y utilizó su característica voz para anticipar una revelación que sus seguidores llevan tiempo esperando.

“Mis niños, hoy por fin les voy a mostrar mi cara y mucho más aquí en el estadio”, aseguró el influenciador.

La expectativa aumentó cuando la cámara cambió de dirección. Sin embargo, en lugar de aparecer Camilo Cifuentes, quien salió en pantalla fue el creador de contenido JH de la Cruz, dejando claro que todo se trataba de una broma y que, al menos por ahora, la identidad de Camilo continuaría siendo un misterio.

JH también aprovechó la situación para imitar algunas de las expresiones que han hecho reconocido a Cifuentes en redes sociales.

“Qué bendición, ¿qué pensaron pues mis niños? Afán no tengo. Qué bendición, mis niños”, comentó entre risas.



¿Quién es Camilo Cifuentes y por qué no muestra su cara?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido colombiano que ganó reconocimiento en redes sociales por sus videos de ayuda a vendedores informales y otras personas. Una de las particularidades de sus publicaciones es que evita mostrar su rostro, haciendo que las historias de quienes aparecen en sus grabaciones sean las protagonistas.

En varios de sus contenidos compra productos a vendedores ambulantes, los sorprende con diferentes gestos y utiliza expresiones que ya se volvieron características de sus videos, entre ellas “Yo afán no tengo”.

Precisamente, el misterio alrededor de su identidad ha despertado curiosidad entre su comunidad. Por eso, el reciente anuncio generó expectativa, aunque finalmente sus seguidores tendrán que seguir esperando para conocer oficialmente el rostro del influenciador.