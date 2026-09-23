Willington Ortiz recordó cómo la Lista Clinton afectó su vida y sus negocios

Willington Ortiz recordó uno de los episodios que más impacto tuvo en su vida después de retirarse del fútbol. El exjugador aseguró que su aparición durante 12 años en la Lista Clinton terminó afectando sus negocios, sus posibilidades laborales y hasta lo llevó a trasladarse de Cali a Bogotá.

El antiguo referente de Millonarios, Deportivo Cali, América de Cali y la Selección Colombia habló sobre esa etapa durante su participación en el pódcast Un Café con J, conducido por JJ Miranda.

¿Por qué Willington Ortiz terminó viviendo en Bogotá?

Durante aquella época, Ortiz tenía su vida establecida en Cali junto con su familia y había construido un negocio de artículos deportivos. Según relató, contaba con cinco tiendas en esa ciudad y otras dos en Pereira y Pasto.

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El problema comenzó después de una relación comercial que mantuvo con una de las hermanas de los Rodríguez Orejuela. El exfutbolista explicó que las autoridades estadounidenses terminaron vinculando ese negocio con supuestos beneficios provenientes de dinero relacionado con los antiguos líderes del Cartel de Cali.

Ortiz negó tener participación en actividades ilícitas y sostuvo que su relación con ellos fue únicamente laboral y comercial.

La inclusión en el listado tuvo consecuencias directas sobre su economía. “Me quebraron”, recordó, al explicar que durante años tuvo que afrontar las restricciones derivadas de su aparición en la Lista Clinton.

Además, debía desplazarse semanalmente a Bogotá para presentarse en la embajada de Estados Unidos. El desgaste de esa rutina terminó llevándolo a tomar una decisión definitiva: mudarse a la capital.

¿Qué pasó con los negocios de Willington Ortiz y su trabajo?

El exfutbolista aseguró que la situación también cerró puertas en el ámbito laboral. Según su relato, en Cali no encontraba oportunidades de trabajo y decidió buscar una alternativa en Bogotá.

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Fue entonces cuando un antiguo conocido del colegio Principado de Mónaco le ofreció trabajar como entrenador de fútbol. Como no podía formalizar fácilmente un vínculo laboral, Ortiz explicó que recibió su pago en efectivo.

En Cali no podía trabajar, no tenía posibilidad de trabajo, nadie me daba trabajo, recordó.

La situación también afectó su intención de desarrollar una carrera como técnico. En 2010 alcanzó a integrar el cuerpo técnico de Richard Páez durante su etapa al frente de Millonarios, pero contó que posteriormente le informaron que no podían contratarlo formalmente.

Según relató, recibió la instrucción de retirarse sin llegar a firmar el contrato que inicialmente le habían ofrecido.

¿Cuándo salió Willington Ortiz de la Lista Clinton?

Ortiz fue incluido en el registro de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1996.

De acuerdo con su testimonio, permaneció 12 años en la lista y posteriormente fue excluido en 2008. El proceso terminó definitivamente en 2012.

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El exjugador aseguró que con el paso del tiempo las autoridades determinaron que no estaba involucrado en actividades ilícitas y explicó que el dinero con el que había construido sus negocios correspondía a recursos obtenidos mediante su trabajo.

“Le cobraba a los Rodríguez Orejuela como un trabajador, pero no pasaba nada: era un trabajador más, que sus recursos, los que ganó de su trabajo, los invirtió, y no tenía nada más que ver. Pero duré 12 años”, manifestó al referirse a la relación comercial que originó el problema.

Para Ortiz, las consecuencias de aquel episodio fueron mucho más allá de una investigación: significaron perder sus negocios, cambiar de ciudad y encontrar obstáculos cuando intentó continuar vinculado al fútbol desde el banquillo.