¿Sí se acabó la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W? El hermano del cantante rompió el silencio

Durante los últimos días, la relación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido tendencia. La razón es que los seguidores han rumorado una presunta ruptura.

Estas versiones comenzaron a circular debido a que no los han vuelto a ver juntos en las redes sociales. Además, todo se intensificó después de que Pipe Bueno grabó un video en el que habló de perder las ganas y Luisa Fernanda W subió un post en el que, al parecer, pudo haberle respondido.

"El interés no es algo que se pierde de la noche a la mañana, eso no es como que se chasquean los dedos y ya. Tal vez primero se empiezan a ir las ganas, la intención, todo se vuelve más pausado y de pronto se llega a una parte en la que ni siquiera hay ganas de intentar algo", afirmó Pipe Bueno en su vida.

Mientras tanto, en una de las más recientes publicaciones que Luisa Fernanda W realizó en Instagram, manifestó que quisiera que todo se trata de una simple canción, pero que no es así. En consecuencia, los seguidores asociaron de inmediato esas palabras a una presunta ruptura con el cantante.

"Me encantaría decirles que todo esto solo es una canción, pero no. Por ahora solo les puedo pedir tiempo, es el tiempo el que todo lo cambia y el que trae todas las verdades. Gracias por estar", escribió la influencer.

De esa manera, los internautas entendieron que Luisa Fernanda W pidió unos días para aclarar si en realidad su relación con Pipe Bueno se terminó, pero en el ambiente también está la idea de que todo puede tratarse de una estrategia de marketing.

Fue así como Miguel Bueno, el hermano de Pipe Bueno, comenzó a recibir múltiples preguntas relacionadas con este tema y decidió romper el silencio durante las últimas horas.

Esto fue lo que dijo Miguel Bueno acerca de si Pipe Bueno y Luisa Fernanda W terminaron su relación

Miguel Bueno, a través de un video, manifestó que constantemente le están llegando preguntas de la situación de Pipe Bueno con Luisa Fernanda y que por eso tomó la decisión de hablar.

"Últimamente he recibido un montón de mensajes de ustedes preguntándome por Pipe y Luisa y la verdad es que yo no sé nada más aparte de lo que ustedes ya saben. Siento de alguna u otra forma que no me corresponde meterme en eso y que si ellos quieren hablar, en su momento lo harán como tiene que ser", inició detallando Miguel Bueno.

"Yo lo único que digo es que a los dos los quiero un montón y que siempre los voy a apoyar", concluyó.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W hayan terminado su relación, pero no emitió ninguna confirmación.

¿Qué han dicho los seguidores acerca de la ruptura de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Tras las palabras de Miguel Bueno, los seguidores siguieron reaccionando y, mientras que unos están asegurando que se trata de una estrategia, otros están convencidos de que entre la pareja sí está pasando algo.

RELACIONADO Pipe Bueno reveló cuánto le costó la fiesta de cumpleaños que le hizo a Luisa Fernanda W

"Eso es marketing por la nueva canción", "Luisa y Pipe no se van a separar", "¿se fueron hace poco a México y salen con estas?", "qué pesar, ojalá sean solo rumores", "es obvio que es mentiras" y "me niego a creerlo", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.