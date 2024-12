Blessd y Westcol envueltos en una nueva polémica: Pirlo les envió duros mensajes

Blessd y Pirlo, los intérpretes de música urbana que llegaron a grabar canciones juntos como 'Gangsters en la disco' y 'Ziploc', se enemistaron desde algún tiempo y han hablado de 'traición'.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, Pirlo, el cantante de trap, le envió un duro mensaje a Blessd a través de su cuenta de Instagram. Además, también acusó al streamer Westcol de estarse metiendo en un problema que no le corresponde.

Este fue el mensaje con el que Pirlo arremetió contra Blessd

"Ustedes todos me han buscado, ¿se les olvida? Por mi hicieron trap y los escucharon por primera vez en ese género. No tienen dignidad, hablan mal el uno del otro y véanse ahí", inició escribiendo el exponente de trap en una historia de Instagram.

Además, dio a entender que, presuntamente, el problema se generó porque Blessd trató de humillarlo y que él prefirió alejarse.

"Yo viví día y noche con ustedes y tengo los datos reales. No hablen de mal agradecidos que se les ve feo, únanse artistas y youtubers que con todos puedo en cinco minutos porque eran fanáticos míos", concluyó en esa misma historia.

¿Y cuál fue el duro mensaje que Pirlo le envió a Westcol?

Posteriormente, en otra historia de Instagram, Pirlo arrobó directamente a Westcol y lo señaló de enemistarse con él para quedar bien con Blessd.

"Brother, deje de ser agregado porque yo nunca le hice nada como para que esté hablando de mí por ahí. Estoy número 13 en el mundo solito. ¿Eso les duele?", escribió Pirlo, el cantante de trap.

"Deje de ser lambón, brother, que usted era fanático mío y hay videos en donde lo dice. ¿Qué pasó? Yo me sentiría mal en esa posición", añadió.

Y, por último, le pidió que no lo mencione para generar polémica y le expresó que no entiende por qué se refirió nuevamente a él si no lo hacía desde hace varios meses.