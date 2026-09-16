Participante de MasterChef no volvió a participar en el programa: ¿será eliminado?

Los participantes de MasterChef Celebrity Colombia lograron conformar el top 15 del programa y todos han manifestado su emoción por mantenerse en la competencia culinaria más exigente del mundo.

Sin embargo, amplias dudas se han generado en torno a la ausencia por parte de uno de los participantes que, de manera repentina, no volvió a participar en los últimos retos que se han realizado.

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Participante no volvió a la cocina de MasterChef

Los cocineros han atravesado por semanas intensas en donde los accidentes no han hecho falta. Ante el aumento de la complejidad del juego, a medida de que avanzan las semanas, todos los cocineros han expresado su temor por usar algunas de las técnicas más arriesgadas en cada una de las estaciones.

Este fue el caso del actor Jimmy Vásquez, quien sufrió serias quemaduras durante uno de los retos de salvación más recientes. El hecho se generó mientras el hombre tuvo que preparar una arepa de maíz pira, pues durante los intentos de amasar el maíz sufrió serias quemaduras en una de sus manos.

Pese a que recibió atención prioritaria por parte de los paramédicos, Vásquez dio a conocer que había borrado las huellas dactilares de sus dedos.

Cabe recordar que el hombre no obtuvo la salvación en aquel reto. Por esto, su destino fue tener que enfrentarse en el reto de eliminación que dio como resultado la eliminación de Sebastián Vega. No obstante, dicho desafío no contó con la presencia del actor ya que este recibió una incapacidad.

Dos semanas después, el hombre no se ha reintegrado al juego por lo que las especulaciones han aumentado por conocer lo que ocurrirá con su cupo dentro de la competencia.

¿Jimmy Vásquez saldrá de MasterChef?

Pese a que todavía no se conoce la fecha exacta en la que el actor volverá al juego, Claudia Bahamón hizo énfasis en que todo aquel cocinero que se ausente y vuelva lo hará con el delantal negro.

Se desconoce si el actor llegará directamente al próximo reto de eliminación o si por el contrario los chefs le darán la oportunidad de participar en el desafío de salvación para tener más oportunidades de seguir en MasterChef.