"No ha sido una decisión fácil": Jesse & Joy anuncian su separación

En un comunicado publicado por Jesse Huerta, el artista anunció que necesita tomarse un tiempo para dedicarse a su familia y tener un respiro después de tantos años de carrera. "Hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia", escribió, además de expresar lo difícil que fue tomar la decisión y la importancia que ha tenido la música en su vida.

También dedicó unas palabras a su hermana, "una de las voces más hermosas del planeta", según sus palabras, y le agradeció por los buenos recuerdos. Resaltando el impacto que el grupo ha generado en todos sus fanáticos y la calidad de sus letras, Jesse deja un mensaje para ellos: "Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes".

Cumplirán con los conciertos programados

En el comunicado, el artista confirmó que, fiel a su compromiso y ética profesional, cumplirá con todos los conciertos y presentaciones programadas con su hermana hasta el 17 de noviembre en Londres, y posteriormente aclaró que también cumplirá con una presentación programada para el 5 de diciembre.

La voz del dúo, Joy, no se ha pronunciado al respecto, pero no hay rumores que confirmen algún malentendido o pelea entre los hermanos y las sentidas palabras dedicadas por Jesse dejan ver que la separación se debe exclusivamente a asuntos personales del artista y compositor.

Algunos de los comentarios de usuarios en redes lamentan la separación y piden que la cantante siga el legado que han creado durante los años de carrera.

Éxitos de Jessy & Joy

En los 21 años de trayectoria musical, el dúo mexicano de pop ha dejado un legado de canciones que siguen siendo escuchadas por miles de personas en el mundo y han marcado a muchas generaciones: '¡Corre!, 'Espacio sideral' o 'Dueles' son algunos de los principales éxitos de los hermanos, que suman millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales.