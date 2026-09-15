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Greeicy reveló infidencia de su relación durante el concierto de Rosalía: ¿hubo infidelidad?

La cantante se sinceró al revelar una impactante confesión durante su participación en el concierto de la española.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 15 de 2026
11:11 a. m.
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Greeicy es viral en redes sociales tras participar como invitada en el más reciente concierto de Rosalía, en Miami. Como es de costumbre, la intérprete de ‘Malamente’ llevó a cabo su popular segmento del “confesionario” en donde cada uno de sus invitados se sincera al revelar detalles de una anécdota amorosa.

Este formato ha sido especialmente viral ya que varias celebridades han revelado infidencias nunca antes conocidas. En esta oportunidad, Greeicy llegó no solo para sorprender con su talento musical ya que también reveló una inédita anécdota que habría comprometido su relación con Mike Bahía.

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¿Greeicy relató la infidelidad de su pareja sentimental?

La cantante sorprendió al llegar a la presentación en la cual habría compartido por primera vez junto a la española en un mismo escenario. Por supuesto, la emoción del público no se hizo esperar ya que todos quedaron expectantes ante la confesión que iba a realizar en dicho instante.

El relato comienza cuando Greeicy reveló que su pareja, Mike Bahía, tuvo la oportunidad de asistir al Fashion Week de New York. Ante la cantidad de actividades y el impacto de su agenda, el hombre realizó una acción poco usual en su relación ya que le envió fotografía suya para indicarle que se iba a acostar a dormir.

Dicho gesto alertó las alarmas de la mujer, pues reveló que la confianza que han construido durante 14 años ha sido inquebrantable. Pese a que el hombre se despidió antes disponerse a dormir, minutos después Greeicy recibió un mensaje en donde observó un video de Mike junto a otra mujer.

“Sentí un vacío de esos que (...) empecé a temblar y yo dije ‘Si la está pasando bueno, no voy a ser yo quien le destruya ese momento’. Respiré, agarré las llaves del carro, empaqué en la maleta lo más que pude, no sabes lo que lloré y la nostalgia que tenía, la confusión, la cantidad de preguntas que me hice”, aseguró.

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Greeicy aclaró la presunta infidelidad de su pareja

Pese a que el momento se tornó silencioso ante la presunta infidencia que estaba comprometiendo la relación de la vallecaucana, Greeicy afirmó que todo lo relatado se había tratado de un sueño.

“Ahí me volvió el alma al cuerpo. Yo dije ‘Señor bendito, no me podías hacer esto’ porque mira, si yo he hecho algo bien en la vida es elegir bien a la gente que va a entrar a mi vida”, finalizó.

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