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Así se manifiesta la depresión: aterradoras cifras de muerte provocada en Bogotá

En 2025 Bogotá registró 352 muertes autoinfligidas y 4.549 intentos con alarma en salud mental.

Yhonay Díaz

septiembre 16 de 2026
10:50 a. m.
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La salud mental se ha convertido en una crisis silenciosa que sigue cobrando vidas en el país. En Bogotá, durante 2025, se registraron 352 muertes por suicidio, de las que 262 eran hombres y 90 mujeres.

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Asimismo, hubo 4.549 intentos de muerte autoinfligida, de los que 164 resultaron fatales.

Las cifras revelan que aproximadamente el 80% de los casos corresponden a hombres y 20% a mujeres, con un incremento del 40% en la población mayor de 65 años.

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Así se manifiesta la depresión y el suicidio: historia real

El testimonio de María Alejandra Díaz revela síntomas clave de depresión. Fue diagnosticada con trastorno depresivo mixto con ansiedad y después de un largo y complejo camino, decidió hablar por primera vez sobre su experiencia al borde del suicidio.

Recuerdo que comencé con episodios como en las noches, mucho insomnio, hormigueo en el cuerpo, que era una cosa súper indescriptible (…) Me despertaba a las 3:00 de la tarde, no me bañaba, tomaba agua, comía lo primero que encontraba y me volvía a dormir. Ese era mi día.

La joven describe cómo la depresión, en su caso, se manifestó de manera silenciosa:

Es que la depresión no es que estés llorando a diario.

En un momento de desesperación extrema, María Alejandra ingirió en grandes cantidades un medicamento para dormir que la dejó completamente inconsciente.

Cuando recibió su diagnóstico, con voluntad y medicación logró salir de ese túnel oscuro que la estaba acercando a hacerse daño para acabar con su vida.

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Alarmantes cifras de suicidio en Bogotá: lo que debe saber

Las estadísticas revelan que entre enero de 2024 y julio de 2026, 122 mujeres fueron atendidas en servicios de la Secretaría de Salud, particularmente en la Línea Púrpura.

En 2025, las mujeres tuvieron 80% más ideaciones suicidas que los hombres y 76% más intentos. Según la encuesta de mujeres y brechas de género, el 55% de las mujeres reportaron cansancio, insomnio y soledad, frente al 45% de los hombres.

Marina Mammoliti, psicóloga clínica y voz influyente en salud mental hispana, explicó el proceso crítico:

Cuando pensamos que pasamos de tener simplemente un problema a sentir que no podemos más, tiene que ver con la desesperanza, con la sensación de no tengo una respuesta, una solución a este problema.

Explicó que este fenómeno psicológico se denomina atrapamiento o visión túnel. Sobre cómo acompañar a personas en crisis, Mammoliti advirtió evitar respuestas invalidantes:

Cuando una persona me dice, yo me siento muy mal, y lo que yo le digo es, pero no, agradece, mira todo lo lindo que tienes en la vida. Por más que ella tenga la mejor intención, en realidad lo que estoy haciendo es invalidar su dolor.

La recomendación es "habilitar la pregunta sin juzgar: ¿Qué te pasa que te duele tanto? ¿Por qué te sientes tan mal?".

El 90% de los suicidios podrían prevenirse, según la Organización Mundial de la Salud, las personas que se quitan la vida no quieren dejar de vivir, no quieren morirse. Quieren dejar de vivir con el dolor con el que están sintiendo.

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