Youtuber colombiano reveló cómo es el barrio más peligroso de Pakistán: "una cruda realidad"

El reconocido creador de contenido colombiano, Juan Díaz, conocido en plataformas digitales como Planeta Juan, volvió a desafiar los límites del periodismo de viajes.

Con más de dos millones de suscriptores, Díaz se ha especializado en documentar la cruda realidad de países marcados por la tensión y los conflictos.

En su más reciente travesía por Pakistán, el youtuber se adentró en Data Nagar, un sector de Lahore etiquetado por los propios locales y guías turísticos como el barrio más peligroso de Pakistán.

Lejos de los lujosos atractivos turísticos, la misión de Díaz fue clara: conocer la historia de esta región del mundo y motivado por la necesidad de entender de cerca el conflicto histórico que se mantiene entre Pakistán e India desde 1947, tras la partición del Reino Unido.

Contrario a la imagen de hostilidad que se suele proyectar sobre estos sectores marginales, la llegada de Planeta Juan a Data Nagar desató una ola de curiosidad. Los residentes de la zona, poco acostumbrados a la presencia de extranjeros, se acercaron de inmediato para saludar y solicitar fotografías, en un inusual despliegue de calidez. Díaz destacó esta espontánea interacción:

"Aquí todos sonríen, la gente es así", a pesar de las advertencias previas sobre la seguridad.

No obstante, la aventura tomó un giro dramático cuando un motociclista local detuvo al creador de contenido para urgirle que abandonara la zona, alertando sobre el riesgo de la delincuencia común.

La presencia de un latino en el corazón de uno de los lugares más evitados fue tan inusual que uno de los vecinos notificó a las autoridades. Minutos después, una patrulla interceptó a Díaz.

Los agentes policiales, si bien no lo detuvieron, sí le dejaron una contundente recomendación: "Ve a tu hotel, es mejor. No te conviene estar aquí". Los uniformados aclararon que, aunque la situación no era de peligro inminente, la reputación de el barrio más peligroso de Pakistán hacía desaconsejable su permanencia.

"Son los retos de la gente que le tocó vivir en esta zona del mundo. Uno no busca lástima, sino que me gusta ver lo que a todos les gusta ignorar. Si no se sabe la historia de los olvidados, no se sabe la historia del país. Hay interacción, niños, de todo”, concluyó Planeta Juan.

Tras la advertencia policial, el youtuber se refugió en una tienda para comprar una bebida. Allí, la inesperada amabilidad se manifestó una vez más: varios lugareños se ofrecieron a pagar la cuenta, forzando a Díaz a insistir para cubrir sus propios gastos.