CANAL RCN
Tendencias

Youtuber colombiano reveló cómo es el barrio más peligroso de Pakistán: "una cruda realidad"

Las impactantes imágenes del barrio más peligroso de Pakistán capturadas por el youtuber Juan Díaz, más conocido como 'Planeta Juan'.

Planeta Juan en Pakistán barrio más peligroso
Fotos: capturas de pantalla Planeta Juan.

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
06:49 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reconocido creador de contenido colombiano, Juan Díaz, conocido en plataformas digitales como Planeta Juan, volvió a desafiar los límites del periodismo de viajes.

Con más de dos millones de suscriptores, Díaz se ha especializado en documentar la cruda realidad de países marcados por la tensión y los conflictos.

Mr. Beast llegó a La Guajira: el youtuber llevó agua a cientos de familias colombianas
RELACIONADO

Mr. Beast llegó a La Guajira: el youtuber llevó agua a cientos de familias colombianas

En su más reciente travesía por Pakistán, el youtuber se adentró en Data Nagar, un sector de Lahore etiquetado por los propios locales y guías turísticos como el barrio más peligroso de Pakistán.

Planeta Juan recorrió el barrio más peligroso de Pakistán

Lejos de los lujosos atractivos turísticos, la misión de Díaz fue clara: conocer la historia de esta región del mundo y motivado por la necesidad de entender de cerca el conflicto histórico que se mantiene entre Pakistán e India desde 1947, tras la partición del Reino Unido.

Contrario a la imagen de hostilidad que se suele proyectar sobre estos sectores marginales, la llegada de Planeta Juan a Data Nagar desató una ola de curiosidad. Los residentes de la zona, poco acostumbrados a la presencia de extranjeros, se acercaron de inmediato para saludar y solicitar fotografías, en un inusual despliegue de calidez. Díaz destacó esta espontánea interacción:

"Aquí todos sonríen, la gente es así", a pesar de las advertencias previas sobre la seguridad.

Barrio más peligroso de Pakistán en el lente de youtuber colombiano

No obstante, la aventura tomó un giro dramático cuando un motociclista local detuvo al creador de contenido para urgirle que abandonara la zona, alertando sobre el riesgo de la delincuencia común.

Youtuber reveló la violencia con la que vive la barra del Deportivo Cali: video viral
RELACIONADO

Youtuber reveló la violencia con la que vive la barra del Deportivo Cali: video viral

La presencia de un latino en el corazón de uno de los lugares más evitados fue tan inusual que uno de los vecinos notificó a las autoridades. Minutos después, una patrulla interceptó a Díaz.

Los agentes policiales, si bien no lo detuvieron, sí le dejaron una contundente recomendación: "Ve a tu hotel, es mejor. No te conviene estar aquí". Los uniformados aclararon que, aunque la situación no era de peligro inminente, la reputación de el barrio más peligroso de Pakistán hacía desaconsejable su permanencia.

"Son los retos de la gente que le tocó vivir en esta zona del mundo. Uno no busca lástima, sino que me gusta ver lo que a todos les gusta ignorar. Si no se sabe la historia de los olvidados, no se sabe la historia del país. Hay interacción, niños, de todo”, concluyó Planeta Juan.

Famoso youtuber protagonizó pelea callejera en Bogotá y el video se hizo viral
RELACIONADO

Famoso youtuber protagonizó pelea callejera en Bogotá y el video se hizo viral

Tras la advertencia policial, el youtuber se refugió en una tienda para comprar una bebida. Allí, la inesperada amabilidad se manifestó una vez más: varios lugareños se ofrecieron a pagar la cuenta, forzando a Díaz a insistir para cubrir sus propios gastos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Así reaccionó Florinda Meza al sketch de 'El Chavo del 8' donde participó Bad Bunny

Artistas

Preocupación: icónico actor reveló que le volvieron a descubrir cáncer

Artistas

Jessica Cediel tuvo nueva emergencia médica: esto fue lo que informó

Otras Noticias

Comercio

Frisby España saca del menú la malteada de chocoramo: ¿Qué pasó con Juan Valdez?

Frisby España anunció que retirará la malteada de Chocoramo y reveló que buscaba una alianza con Juan Valdez, pero la marca lo rechazó.

Inpec

Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca tras recientes atentados

La decisión hace parte de un paquete de medidas extraordinarias de seguridad adoptadas luego de los recientes atentados que han cobrado la vida de funcionarios.

Estados Unidos

Consejera asesorada por comunidades cristianas pide que regresen las terapias de conversión en Colorado, EE. UU.

Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el Millonarios vs. América: cuentas de ambos

Animales

Retiraron comida para perros por riesgo de bacterias: ordenaron sacarla del mercado