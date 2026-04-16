Revolución total: así se usaron los poderes en La Casa de los Famosos Colombia

La décimo cuarta semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 llegó con una revolucionaria dinámica con la que todos tuvieron que hacer uso de determinados poderes que iban a jugar a favor o en contra.

El recordado juego es tendencia entre los seguidores del programa, quienes incluso recordaron el de la segunda temporada cuando Emiro expulsó a Altafulla y Yina Calderón cortó su amistad con Karina García.

Para esta ocasión, todos manifestaron su sorpresa ya que varios de los poderes debajo de las calabazas generaron serios problemas para varias de las celebridades del top 10.

RELACIONADO Maluma y Ryan Castro se reunieron y anunciaron su nueva colaboración musical

¿Cuáles fueron los poderes de la dinámica?

El Halloween se apoderó del recinto y la terraza se convirtió en un aterrador espacio en el que las calabazas iban a dictar el destino de todos. La actividad dio inicio y el primer famoso en decidir fue Valentino, quien optó por usar el poder de la nominación al mandar a placa a Tebi.

Beba usó el poder de la nominación sin derecho a la salvación y mandó a la placa a Aura Cristina. El poder de la nominación perpetua cayó en manos de Juancho Arango y su elección fue Alexa Torres, quien también eligió a Valentino para vetarlo de nominar.

Tebi usó el poder del intercambio al sacar a Alexa de la placa para ingresar a Valentino. La dinámica continuó y uno de los poderes más polémicos fue el que utilizó Alejandro Estrada, pues tuvo que desterrar a uno de sus compañeros. Su elección fue enviar a Juanda Caribe al loft por lo que en dicho instante el hombre tuvo que abandonar la casa más famosa del país.

RELACIONADO Esta habría sido la millonaria cifra que ganó Karol G por cantar en Coachella 2026

¿Qué pasará con Juanda Caribe?

La decisión de Alejandro causó gran revuelo entre todos los participantes, quienes rompieron en llanto al saber que el presentador iba a abandonar el recinto. Los planes dieron un giro inesperado ya que al llegar al loft, ubicado a las afueras de la casa, los presentadores le hicieron saber a Juanda que iba a estar en este espacio hasta nueva orden.

Pese a que inicialmente el poder se vio como un castigo, los presentadores le informaron a Juanda que iba a tener la oportunidad de espiar a sus compañeros, iba a poder usar las cámaras, tendría comida ilimitada y podría descansar del destierro y la soledad del mismo.

Hasta el momento, no se sabe el número de días que Caribe estará en el loft de los famosos, pues la decisión será notificada por el ‘Jefe’.