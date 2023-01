RBD: Anahí genera polémica por una foto del grupo, ¿hay problemas con Poncho?

A la espera del anuncio mundial que harán los cinco exintegrantes de la banda mexicana ‘RBD’, millones de fanáticos se reúnen para presenciar el esperado regreso de la agrupación a los escenarios más de una década después de su último show.

Desde hace semanas los cinco artistas que han confirmado que harán parte del nuevo proyecto, aún sin detalles de lo que será, han dejado pistas en sus redes sociales sobre lo que parece ser una nueva gira por algunos de los países donde mayor impacto tuvo su carrera como banda musical.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez volverán a reunirse posiblemente por última vez con sus fans bajo el nombre de la agrupación RBD, lo que ha despertado el interés de millones de seguidores que buscan estar presentes en la despedida de una generación que estuvo marcada por sus canciones.

Sin embargo, en medio de la sorpresa que se ha generado por este regreso, uno de los puntos que más se han cuestionado los fanáticos de la banda, es la no participación del sexto exintegrante, Alfonso Herrera, más conocido como ‘Poncho’. Cabe resaltar que luego de la separación de la banda, Herrera culminó ahí su carrera musical y se dedicó a otros ámbitos, por lo que no es extraño que no participe ahora.

Polémica por la fotografía de Anahí

La voz líder de la banda, Anahí, ha reaparecido en sus redes sociales constantemente y luego de estar apartada de la vida pública por muchos años, compartiendo la felicidad de estar trabajando en este proyecto, allí ha publicado videos y fotografías de la construcción del evento junto con los otros cuatro artistas que la acompañan.

En medio de estas publicaciones una de ellas generó polémica ante los fanáticos de la banda original por una fotografía que hacía parte de los álbumes originales y donde retrataban a los seis cantantes. Sin embargo, quien le dio vida a ‘Mía’ en la telenovela de la banda decidió recortar a ‘Poncho’, lo que desató el enfado de quienes consideran que la banda siempre será de los seis.

“No corten a Poncho, es de mal gusto”, “Poncho siempre será RDB, así no les guste”, “es un desplante el que le hacen con esos detalles”. Son algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación que ya acumula más de 750.000 ‘likes’ en menos de un día.

Por su parte, Poncho ha declarado que no hace parte del proyecto porque tiene otros compromisos que se lo impiden, más no por tener problemas con sus excompañeros, incluso les ha demostrado públicamente su apoyo a lo que se viene para este 2023.