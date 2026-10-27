¿Sin disfraz para Halloween?: 7 ideas originales con la ropa que está en el armario

Halloween está cada vez más cerca y miles de personas se reunirán este próximo sábado para celebrar la denominada noche de brujas. Para esta temporada, varios disfraces ya empiezan a perfilarse como los favoritos al tener como referencia a artistas, películas o incluso algunos de los acontecimientos más mediáticos del año.

Pese a que la celebración se acerca, todavía hay personas que no saben lo que usarán para el próximo 31 de octubre. Por esto, algunas de las prendas más olvidadas en el armario se convertirán en los mejores aliados para esta temporada donde la creatividad y el estilo marcarán la diferencia.

Ideas para hacer disfraces con ropa del diario

Crear un buen disfraz hace parte de la tradicional celebración en la que la originalidad, y sencillez de los mismos, se convierte en el centro de atención de esta festividad. Algunas prendas básicas serán las mejores aliadas para construir memorables disfraces que nunca pasarán de moda.

El personaje de Merlina Adams ha tomado mayor popularidad en los últimos años. Para recrear este icónico personaje solo hace falta contar con un vestido negro, medias negras, un cuello blanco, zapatos oscuros y dos trenzas. Este disfraz se convierte en una alternativa fácil y rápida de construir.

El personaje de Georgie, de la película It, resulta ser uno de los más icónicos de las películas de terror. El dulce niño, que resulta siendo espantado y perseguido por el malvado payaso Pennywise, es bastante sencillo de personificar.

Para este solo se necesita contar con una capa para lluvia de color amarillo, jeans y botas oscuras. Algunos accesorios para complementar el disfraz son un barco de papel y un globo de color rojo.

El fantasma de la sábana blanca es uno de los favoritos. Para este solo necesitas de una sábana blanca y unos lentes oscuros. Las mujeres pueden estilizar el disfraz usando tacones, medias veladas negras y guantes largos, mientras que los hombres pueden usar pantalón, zapatos y una camisa oscura.

Pucca se convirtió en uno de los personajes más memorables si se habla de programas infantiles. Para recrear su look solo es necesario usar una camisa roja, pantalón o falda negra, botas y las auténticas colas redondas con accesorios rojos.

Disfraces fáciles para recrear en grupo

Si la opción es salir a disfrutar en grupo, durante la noche de brujas, seguir la tendencia de la serie Rebelde es una opción. Para este disfraz solo se necesita usar jeans para hombres y faldas en jean para mujeres, camisas blancas, corbata roja, y botas negras.

Los ratones ciegos de Shrek son una de las opciones más utilizadas por amplios grupos de amigos que no logran coordinar un buen disfraz. Para este solo necesitan vestir de negro, usar lentes oscuros, orejas de ratón y palos o bastones.

Los hombres de negro se han convertido en uno de los favoritos entre los grupos de amigos. Para este, hombres y mujeres deben usar blazer negro, camisa blanca, corbata negra, pantalón o falda negros, botas o zapatos oscuros y lentes negros. El accesorio final será llevar extraterrestres que se pueden hacer con globos de color verde.