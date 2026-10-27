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Festival Insaciables en Bogotá tendrá entrada gratis y platos desde $25.000

¿Busca plan para Halloween en Bogotá? El Festival Insaciables tendrá 18 restaurantes, música en vivo y actividades para toda la familia.

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Foto: redes sociales Festival Insaciables

Noticias RCN

octubre 27 de 2026
12:34 p. m.
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Bogotá tendrá tres días de comida, música y actividades familiares con la décima edición del Festival Insaciables. El evento se realizará el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en Compensar de la avenida 68, con entrada gratuita y platos desde $25.000.

Una arepa rellena de un metro de largo será una de las novedades del Festival Insaciables, que celebrará su décima edición en Bogotá con una programación gastronómica y musical durante el puente festivo.

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El evento, llamado La Comilona del Barrio, reunirá a 18 restaurantes en la Plaza de Eventos de Compensar, en la avenida 68. La programación se extenderá del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, con entrada gratuita para quienes quieran acercarse a probar diferentes propuestas de comida y participar en las actividades.

La principal novedad será La Arepa Insaciable, una preparación de arepa blanca al carbón rellena de cerdo desmechado en salsa BBQ, queso cheddar derretido y chicharrón crocante. El producto fue desarrollado junto a Santa Costilla y será uno de los atractivos de esta edición.

¿Cuánto cuesta comer en el Festival Insaciables?

La oferta incluirá carnes a la parrilla, pollo al carbón, choripanes, picadas, lechona, hamburguesas, alitas, chicharrones y postres tradicionales.

Los organizadores anunciaron opciones para distintos presupuestos. Los combos personales costarán $25.000, mientras que las alternativas para dos personas tendrán un precio de $50.000. Los postres estarán disponibles desde $15.000.

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La entrada al festival será gratuita, por lo que los asistentes pagarán únicamente por los productos que consuman y las actividades que tengan un costo, si aplica. Para quienes planeen ir en grupo o en familia, la variedad de platos será uno de los puntos centrales de la jornada.

¿Qué artistas se presentarán y qué actividades habrá?

La programación musical contará con Los Alfa 8, Cuarteto Imperial y los aguinaldos de Candela. También habrá una maratón de baile, cuyo ganador recibirá un premio de dos millones de pesos.

El festival tendrá actividades para niños y adultos, entre ellas disfraces infantiles, pista de carritos, torneo de futbolín, toro mecánico, zona gaming y concursos de baile con premios.

¿Dónde será el Festival Insaciables y cuándo se puede asistir?

La cita será en la Plaza de Eventos de Compensar, sobre la avenida 68 de Bogotá, durante los tres días anunciados: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre.

En sus nueve ediciones anteriores, el Festival Insaciables reporta más de 200.000 asistentes, más de 250.000 platos vendidos y la participación de más de 190 comercios. En la edición anterior recibió a más de 22.000 personas.

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Con 18 restaurantes y una programación que mezcla comida callejera, música y entretenimiento familiar, la nueva edición busca convocar a los bogotanos durante el fin de semana de Halloween y el inicio de la temporada de fin de año.

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