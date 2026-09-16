Así es la casa que recibieron madre e hijo que estuvieron a punto de morir en el terremoto

Tatiana Quiñones, de 32 años, recibió las llaves de su nueva vivienda, en Buenaventura, Valle de Cauca, después de perder su hogar en el terremoto del 10 de agosto, que cambió su vida y la de su hijo de 14 años.

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La mujer logró escapar con su hijo segundos antes de que su casa colapsara en el barrio Campín.

Alcanzamos a hacernos al lado de la casa y en cuestión de segundos, cuando lo logré sacar, la casa se cayó. Como lo he dicho varias veces, Dios me estaba dando la espera que lo pudiera sacar. Y hoy estamos aquí, gracias a Dios, contando la historia.

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Así es la casa de madre e hijo que se salvaron en el terremoto

La entrega de viviendas forma parte de un programa de reconstrucción en Valle del Cauca, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El presidente Abelardo de la Espriella entregó personalmente las llaves de una vivienda completamente terminada y amoblada para que Tatiana y su hijo puedan reconstruir su vida:

Tatiana, esta casa que hoy te estamos entregando representa tu esfuerzo, el de Jefferson y el de toda la familia. Disfrútenla, cuídenla, llénenla de sueños, de risas, de alegría, de música.

Avanza la construcción de casas para los damnificados del terremoto

El presidente De la Espriella anunció la construcción de aproximadamente 270 casas nuevas para los municipios afectados de la región.

El Gobierno Nacional destinó una donación de más de $60.000 millones para la reconstrucción de viviendas en Valle del Cauca. Este monto será distribuido entre los diferentes municipios afectados por el sismo que sacudió la región el pasado 10 de agosto.

Adicionalmente, las autoridades iniciaron la entrega de subsidios económicos temporales para las familias damnificadas. Desde Buenaventura comenzó la distribución de más de 4.062 millones de pesos destinados a 3.867 beneficiarios. El programa continuará en Roldanillo con la entrega de más de $772 millones adicionales.

La construcción de las 270 viviendas prometidas avanza según lo programado, mientras otros afectados por el terremoto ya reciben apoyo económico temporal. Estas medidas buscan brindar alivio inmediato a las familias que perdieron sus hogares y ayudarlas a reconstruir sus vidas después del desastre natural.