¿Quién era la periodista que murió en helicóptero en Los Ángeles?

Eliana Moreno, periodista de Los Ángeles, murió el 15 de septiembre de 2026 cuando el helicóptero en el que cubría un accidente se estrelló en Chatsworth. Tenía una trayectoria de 16 años en medios de comunicación del sur de California.

La noticia que debía cubrir desde el aire terminó convirtiéndose en una tragedia. Eliana Moreno, reconocida por sus reportes desde helicópteros para NBC4 y Telemundo 52, falleció cuando la aeronave en la que viajaba se precipitó en Chatsworth, al norte de Los Ángeles.

Moreno se encontraba junto al piloto George Marciniw realizando una cobertura aérea de un accidente ocurrido previamente en la zona. El helicóptero cayó poco antes de las 7:00 de la noche sobre el bloque 9100 de North Mason Avenue y posteriormente se incendió. Ambos ocupantes murieron. Una tercera persona que se encontraba en tierra también perdió la vida.

¿Quién era Eliana Moreno, periodista fallecida?

Moreno era una periodista y fotógrafa especializada en coberturas aéreas de última hora. Había trabajado durante 16 años en el sur de California y su trayectoria estuvo vinculada a diferentes estaciones de televisión de la región.

Entre los medios para los que trabajó aparecen NBC Los Ángeles, Telemundo 52, CBS y KCAL, donde participó en coberturas de incendios, persecuciones policiales, accidentes y otras emergencias.

Su trabajo desde el aire también se convirtió en parte de su identidad profesional. En Instagram utilizaba el nombre “Eli in the Heli”, una referencia a la labor que desarrollaba a bordo de los helicópteros de noticias. En sus publicaciones compartía imágenes de sus vuelos y de las situaciones que cubría para las audiencias de Los Ángeles.

Moreno se graduó en 2010 de Chapman University, donde obtuvo títulos en periodismo televisivo y ciencias políticas. Ese mismo año comenzó a trabajar con el equipo de helicópteros de Angel City Air, compañía que operaba la aeronave involucrada en el accidente.

¿Qué se sabe del accidente del helicóptero?

El helicóptero NewsChopper4, utilizado para las coberturas de NBC4 y Telemundo 52, estaba sobrevolando la zona debido a un accidente previo entre un vehículo y un autobús de Metro que había dejado dos personas muertas.

Mientras realizaba esa labor periodística, la aeronave cayó en Chatsworth y terminó entre vehículos y contenedores, provocando un incendio que requirió la intervención de decenas de bomberos.

Moreno y Marciniw habían trabajado juntos desde 2023. La causa del accidente todavía no ha sido establecida y las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave.

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La muerte de Moreno generó una fuerte reacción entre sus colegas de NBC4 y Telemundo 52, que destacaron su experiencia y el trabajo que durante años realizó desde el aire para informar sobre las principales emergencias de Los Ángeles.