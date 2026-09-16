Grave accidente en MasterChef comprometió el rostro de un participante

Una nueva semana en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia inició y con la más reciente eliminación se logró conformar el top 15 de la temporada. Por supuesto, la emoción no se hizo esperar entre todas las celebridades ya que varios manifestaron su interés por aumentar la competitividad y sobresalir ante los tres jueces.

El más reciente reto, que duró 60 minutos, obligó a todos los cocineros a utilizar aceite por lo que se tenían que realizar frituras o alimentos que debían someterse a dicho proceso.

¿Cuál fue el accidente en MasterChef?

Las celebridades tuvieron que raspar un tarjetón, asignado al azar, que contenía la preparación que debían realizar para el reto. Sin embargo, algunos manifestaron su inquietud ya que desconocían las recetas que debían seguir para lograr cumplir con el reto.

Entre palitos de queso, carimañolas y kybbes, todas las celebridades tuvieron que utilizar a su favor los 60 minutos para lograr llegar con las preparaciones requeridas. Emiro tuvo que cocinar carimañolas por lo que el hombre afirmó sentirse cómodo con el reto que tuvo que asumir al tratarse de una preparación autóctona de su región.

Sin embargo, durante el tiempo en las estaciones, el creador de contenido sufrió un contundente accidente que elevó la angustia entre todos los participantes. Mientras Navarro se encontraba calentando las amplias cantidades de aceite, en su respectiva estación, una de sus preparaciones explotó en su rostro.

Pese a que el sonido de la explosión alertó a todos los presentes en la cocina, las alarmas se encendieron cuando Emiro resultó con su rostro cubierto del aceite caliente que estaba cocinando.

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¿Cómo está Emiro Navarro?

Las reacciones no tardaron en aparecer ya que el grupo de paramédicos hizo presencia de manera inmediata en la cocina para atender el hecho. Por su parte, Emiro no dudó en romper en llanto mientras era atendido ya que expresó su preocupación por sufrir serias consecuencias en su rostro.

“Yo la verdad me desespero demasiado, me arde mucho la cara, el brazo. Es muy triste y frustrante que me quemo la cara y me dañe todo (...) mi empresa que es mi rostro y mi imagen”, aseguró.

Pero la fuerza con la que la fritura soltó el aceite no solo afectó a Emiro ya que Luciano también tuvo salpicaduras en su cuello, Tuto en su rostro y Nicolás en su cabeza.

Ante la preocupación, finalmente todos los presentes en la cocina recibieron atención médica al haber tenido contacto con el líquido hirviendo. Para finalizar, Claudia Bahamón se encargó de emplatar la preparación de Emiro.