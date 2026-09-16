No todo fue malo para Santa Fe: la millonada que recaudó en torneos internacionales en 2026

Independiente Santa Fe quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras perder 2-0 contra Vasco da Gama en Río de Janeiro. El conjunto cardenal no tuvo su mejor presentación y terminó su participación internacional en los cuartos de final.

Aunque el resultado dejó un sabor amargo entre sus hinchas, la campaña continental también representó un importante ingreso económico para el club. Entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Santa Fe acumuló US$5,48 millones en premios de la Conmebol, una cifra cercana a los $17.000 millones colombianos.

¿Cuánto dinero ganó Santa Fe en 2026?

El recorrido internacional del equipo bogotano comenzó en la Copa Libertadores, torneo que disputó durante el primer semestre. Por llegar a la fase de grupos recibió US$3 millones, mientras que las dos victorias conseguidas en esa instancia le representaron otros US$680.000 por mérito deportivo.

Posteriormente, al terminar su participación en Libertadores, Santa Fe continuó su camino continental en la Sudamericana. Allí empezó a sumar nuevos premios.

Por disputar el playoff de octavos de final recibió US$500.000. Después, su clasificación a los octavos de final significó otros US$600.000.

La victoria sobre River Plate en el estadio Monumental, definida mediante penaltis, le permitió avanzar a cuartos de final y sumar US$700.000 más. De acuerdo con el régimen económico de la Conmebol para 2026, ese es el premio establecido para los equipos que alcanzan dicha ronda.

Santa Fe se despide con una importante cifra

Con esos cinco conceptos, Santa Fe cerró su participación internacional de 2026 con US$5,48 millones en premios: US$3 millones de Libertadores, US$680.000 por mérito deportivo y US$1,8 millones correspondientes a su recorrido en la Sudamericana.

Así, pese a la eliminación ante Vasco da Gama, el equipo cardenal termina siendo el club colombiano que más lejos llegó en los torneos internacionales durante este año y deja también un importante ingreso para sus arcas.